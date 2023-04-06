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英國視后為牠深入熱帶雨林 卡地亞美洲豹超強吸引力

記者孫曼／即時報導
（從左至右）La Panthère美洲豹淡香水，75ml；La Panthère美洲豹濃香水，75ml；La Panthère美洲豹香精，75ml。(圖:卡地亞提供)
（從左至右）La Panthère美洲豹淡香水，75ml；La Panthère美洲豹濃香水，75ml；La Panthère美洲豹香精，75ml。(圖:卡地亞提供)

卡地亞（Cartier）發表由最新形象大使凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）演繹的全新香水影片。在現實與超現實氛圍交織的形象影片中，這位備受讚譽、屢次獲獎的英國演員深入熱帶雨林、以身姿眼神演繹美洲豹的狂野不羈與迷人魅力，最後縱身入水，與美洲豹融為一體，完美展現卡地亞標誌動物充滿力量、叛逆和自由的氣息。「美洲豹從不隱藏它的斑點，」她說。

品牌傳人中一路易卡地亞（Louis Cartier）曾賦予貞杜桑（Jeanne Toussaint）「美洲豹女士」的稱號；而當時身為卡地亞高級珠寶總監的貞杜桑，更為卡地亞創作出首個立體的美洲豹珠寶作品。美洲豹的優雅姿態與堅毅性格，與凡妮莎寇比如此相似；身為卡地亞腕表、珠寶和香水系列全新形象大使的她，參演為Panthère美洲豹香水獻上的序章電影，首度演繹美洲豹精神。藉由美洲豹（La Panthère）全系列香水淡雅花香與雕刻著美洲豹豹頭的瓶身，彰顯與眾不同的獨特個性。

「每位女性都身懷豹之靈性，每朵花卉都潛藏野性香調，」 在2014年創作出La Panthère香水的卡地亞調香大師Mathilde Lauren曾說。她以別具一格的如貓般的花香，重新演繹西普香調：經典西普芬芳、傳奇的野性麝香和清新淡雅的梔子花渾然融合，獨樹一幟。

La Panthère美洲豹濃香水，75ml。(圖:卡地亞提供)
La Panthère美洲豹濃香水，75ml。(圖:卡地亞提供)
卡地亞最新La Panthère香水形象。(圖:卡地亞提供)
卡地亞最新La Panthère香水形象。(圖:卡地亞提供)
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。(圖:卡地亞提供)
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。(圖:卡地亞提供)
La Panthère美洲豹香精，75ml。(圖:卡地亞提供)
La Panthère美洲豹香精，75ml。(圖:卡地亞提供)
La Panthère美洲豹淡香水，75ml。(圖:卡地亞提供)
La Panthère美洲豹淡香水，75ml。(圖:卡地亞提供)

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