「艾蜜莉在巴黎」女星變歌舞劇演員 秀深溝讓人臉紅

「艾蜜莉在巴黎」的女星Ashley Park，擔任休閒鞋品牌SKECHERS品牌大使，首波形象廣告出爐。（圖：SKECHERS提供）

因為演出影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）中Mindy Chen 一角，而暴紅的女星Ashley Park，擔任休閒鞋品牌SKECHERS品牌大使。首波形象廣告出爐，只見Ashley Park化身歌舞劇演員，身穿品牌鞋款展現精湛原創歌舞，不僅如此，她還延續了「艾蜜莉在巴黎」中的人設，頻頻辣秀美腿，以及深V曲線，使人看得臉紅心跳。

Ashley Park化身歌舞劇演員，穿SKECHERS鞋款展現精湛原創歌舞，她還延續「艾蜜莉在巴黎」中的人設，頻頻辣秀美腿，以及深V曲線，使人看得臉紅心跳。（取材自Instagram）

SKECHERS Uno系列鞋。（圖：SKECHERS提供）

Ashley Park在受訪時曾這麼說，「劇場 對我來說就是家的歸屬」，正因為如此，才會選擇以劇場形式來拍攝形象廣告。Ashley Park還透露「自從我小時候穿上第一雙鞋在學校跳舞以來，對SKECHERS鞋款情有獨鍾」；SKECHERS總裁Michael Greenberg則表示「從時尚 的穿搭到她無可挑剔的歌唱和舞蹈，Ashley Park完美融合現代和古典的魅力」，所以才會邀請她擔任品牌大使。而在形象廣告中，所詮釋的就是Uno系列鞋款，採用AIR-COOLED加強透氣記憶型泡棉鞋墊，以及在後鞋跟處以金色裁片做點綴，兼具時髦外型與舒適腳感。

陳語安演繹NB Essential原色短版LOGO上衣、NB Athletics原色中性運動短褲以及725休閒鞋款。（圖：New Balance提供）

游宇潼穿搭NB Essential原色Bra Top運動上衣、NB Essential原色運動緊身短褲和725休閒鞋款。（圖：New Balance提供）

不同於Ashley Park在詮釋SKECHERS鞋款時的性感風情，New Balance則找來女星陳語安、游宇潼演繹NB Athletics與NB Essential系列服飾的俐落剪裁和中性設計。以「性別中立」為宗旨的NB Athletics與NB Essential系列，結合New Balance經典灰、黑與白為主調，推出多款原色服飾，透過實穿單品，詮釋簡約有型穿搭，而且在製成過程中皆採用無染材料與回收材質製成，實踐環境友善。此外，陳語安、游宇潼在一系列大片裡，還搭配以千禧年代跑鞋為靈感的復古725鞋，凸顯不同魅力風格。

New Balance 725休閒鞋款。（圖：New Balance提供）