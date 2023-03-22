Onitsuka Tiger和服靈感 多層次時上穿搭

Onitsuka Tiger 2023秋冬系列軍裝風雙排扣大衣採用厚實且有質感的羊毛面料製成。(圖：取材自品牌粉絲團)

日本時尚 品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）再度由創意總監Andrea Pompilio領軍，以多層次都會風格為主題，參與米蘭時裝周，呈現39套造型。吸引包括了泰國 BL劇人氣男星Gulf、韓星丁一宇等人穿上品牌新款服飾前往欣賞，看Onitsuka Tiger如何把運動元素，融入時髦的日常穿搭中。

Onitsuka Tiger以招牌的明亮黃色、黑色裝飾秋冬大秀的場地，加上螢光綠的點綴，讓出席者都能夠感受到品牌要表達的活力。

創意總監Andrea Pompilio在秀後的訪問中提到，「我們為擁有的年輕客戶群感到自豪，而且這群消費者數量正繼續擴大」。而這一季Onitsuka Tiger的多層次都會風格也同樣是自日本傳統服飾「和服」擷取靈感，藉以探討品牌的根源。

Onitsuka Tiger 2023秋冬系列有與日本羽絨大廠Zanter合作的巨型衝鋒衣。(圖：取材自品牌粉絲團)

像是大秀開場的剪裁寬鬆的羊毛氈西裝，有著合適的比例和像是運動裝的舒適度，就呈現了Andrea Pompilio想要表達的核心概念。Oversized雙排扣短大衣和軍裝風雙排扣大衣採用厚實且有質感的羊毛面料製成、還有安哥拉羊毛製成的針織連帽上衣與寬褲，帶有毛茸茸觸感，給人高級日常服的印象。不容錯過的還有與日本羽絨大廠Zanter合作的巨型外套、衝鋒衣，或是衍縫鋪棉飛行員夾克、襯衫等厚重服飾。系列中還穿插了數套雪紡紗質的女裝，Onitsuka Tiger想藉由厚、薄單品層疊，去呼應穿上和服過程。