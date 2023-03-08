避免顯老… 40+帥氣大叔 質感穿搭3重點

成熟男士穿衣服要有品味。(Getty Images)

少了年少時的衝動，到了中年後的男性多了些成熟穩重；不僅在臉上會留下痕跡，體態也會隨著年齡增長，新陳代謝減緩都或多或少造成肥胖 。40＋的男性應該以什麼樣的風格呈現？在穿搭方面，就特別講究，不是名牌就會讓自己看起來時尚 有質感，以下3點要特別注意。

1、衣要「簡」重質感

40歲以上男人，穿衣服要簡單，不要複雜。(Getty Images)

對40＋的男性來說，最忌諱就是穿著複雜。首先要確定自己拒絕過多裝飾的衣服，不想穿得像大叔，要有氣質感，可從衣服的版型來決定整體質感。

硬挺材質的面料，基礎色系的簡約風格，在40＋的男性上才能穿搭出「人衣合一」的效果。有質感、簡單的衣服，穿搭起來得心應手，展現出中年男性應有的簡約時尚及品味，不是裝扮年輕，但也不顯老。

2、褲要「寬」看風格

成熟男士褲子宜選擇略微寬鬆款。(Getty Images)

40＋男性意味著進入中年的階段，若沒有好好的維持體態，很容易出現發福的跡象，如果硬要穿上緊身褲、緊身牛仔褲，就會讓自己有大叔「裝嫩」的感覺。

根據身形來挑選褲型，常見的寬褲有休閒西裝褲、卡其褲、工作褲、廚師褲、直筒牛仔褲等，不同褲型可以打造不同的風格，即便沒有發福的中年身材，也盡量避免穿緊身褲，多穿寬腿褲，簡約自然又得體，更能顯現出自己的個性跟氣質。

3、髮要「短」勿油膩

短髮適合40歲以上男人。(Getty Images)

頭髮是男人的第二張臉，到了40＋的男性，盡量別留長髮、梳油頭等，這些不顯氣質，還會讓人感到邋遢、油膩感。

相較之下，短髮更能突顯面貌的立體輪廓，整體看起來有精神且俐落。忙碌工作之餘，短髮也方便打理，容易跟服裝造型搭配。如果是商務人士，可選擇三七分、剃側面這種成熟帶點正式的髮型。切記不要蓋住額頭、露出耳朵，才能強化整體時尚感，搭配簡單的穿著，讓40＋呈現更有氣質且不油膩大叔感。