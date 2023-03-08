我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

避免顯老… 40+帥氣大叔 質感穿搭3重點

文／記者劉小川
成熟男士穿衣服要有品味。(Getty Images)
成熟男士穿衣服要有品味。(Getty Images)

少了年少時的衝動，到了中年後的男性多了些成熟穩重；不僅在臉上會留下痕跡，體態也會隨著年齡增長，新陳代謝減緩都或多或少造成肥胖。40＋的男性應該以什麼樣的風格呈現？在穿搭方面，就特別講究，不是名牌就會讓自己看起來時尚有質感，以下3點要特別注意。

1、衣要「簡」重質感

40歲以上男人，穿衣服要簡單，不要複雜。(Getty Images)
40歲以上男人，穿衣服要簡單，不要複雜。(Getty Images)

對40＋的男性來說，最忌諱就是穿著複雜。首先要確定自己拒絕過多裝飾的衣服，不想穿得像大叔，要有氣質感，可從衣服的版型來決定整體質感。

硬挺材質的面料，基礎色系的簡約風格，在40＋的男性上才能穿搭出「人衣合一」的效果。有質感、簡單的衣服，穿搭起來得心應手，展現出中年男性應有的簡約時尚及品味，不是裝扮年輕，但也不顯老。

2、褲要「寬」看風格

成熟男士褲子宜選擇略微寬鬆款。(Getty Images)
成熟男士褲子宜選擇略微寬鬆款。(Getty Images)

40＋男性意味著進入中年的階段，若沒有好好的維持體態，很容易出現發福的跡象，如果硬要穿上緊身褲、緊身牛仔褲，就會讓自己有大叔「裝嫩」的感覺。

根據身形來挑選褲型，常見的寬褲有休閒西裝褲、卡其褲、工作褲、廚師褲、直筒牛仔褲等，不同褲型可以打造不同的風格，即便沒有發福的中年身材，也盡量避免穿緊身褲，多穿寬腿褲，簡約自然又得體，更能顯現出自己的個性跟氣質。

3、髮要「短」勿油膩

短髮適合40歲以上男人。(Getty Images)
短髮適合40歲以上男人。(Getty Images)

頭髮是男人的第二張臉，到了40＋的男性，盡量別留長髮、梳油頭等，這些不顯氣質，還會讓人感到邋遢、油膩感。

相較之下，短髮更能突顯面貌的立體輪廓，整體看起來有精神且俐落。忙碌工作之餘，短髮也方便打理，容易跟服裝造型搭配。如果是商務人士，可選擇三七分、剃側面這種成熟帶點正式的髮型。切記不要蓋住額頭、露出耳朵，才能強化整體時尚感，搭配簡單的穿著，讓40＋呈現更有氣質且不油膩大叔感。

時尚 肥胖

上一則

GUCCI 2023秋冬男裝 寬鬆修長、多變自信

延伸閱讀

多年求子不得 重慶中年男竟是「女性染色體」

多年求子不得 重慶中年男竟是「女性染色體」
洛市影城市猥褻男 警方追緝

洛市影城市猥褻男 警方追緝
LAPD接報警 裸男躺登山道嚇壞女過客

LAPD接報警 裸男躺登山道嚇壞女過客
張頌文機場偶遇李一桐 與「狂飆」合照

張頌文機場偶遇李一桐 與「狂飆」合照

熱門新聞

(圖片來源：Shutterstock)

驚蟄將至 石破天驚「2生肖」好運降臨了

2023-03-03 14:59
半強迫式索取小費，讓許多消費者深感困擾。(Gtty Images)

平常給2元、數位支付選3元…半強迫索要小費 失控

2023-03-05 20:51
根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。圖為杜拜藝術博覽會。（Getty Images）

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

2023-03-04 23:44
OpenAI開發的聊天機器人「ChatGPT」暴紅，不少大廠也因此推出自己的AI機器人迎戰。（示意圖／路透）

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

2023-02-28 03:50
猶他州男子莫里森（右二）與他的三名妻子因2017年一部紀錄片「一夫三妻」走紅，隔年他娶了第四名妻子。圖為紀錄片劇照。（取材自IMDb）

猶他州男擁3妻又娶小20歲嫩妻 她曝「多重婚姻」很幸福

2023-03-03 03:15
凱西在減肥之前常常只能在家打電動、看電視。圖擷自YouTube/TLC

減下500磅改變人生 他從處男變成同時擁有6位性伴侶

2023-03-02 15:32

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中