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簡約、實穿至上 Prada 23秋冬男裝 將減法進行到底

記者釋俊哲／即時報導
由Miuccia Prada與Raf Simons共同擔任設計總監的本季，以服裝至上（「Let’s Talk About Clothes」）為主張，將減法實踐到極致。（合成圖／圖：Prada提供）
由Miuccia Prada與Raf Simons共同擔任設計總監的本季，以服裝至上（「Let’s Talk About Clothes」）為主張，將減法實踐到極致。（合成圖／圖：Prada提供）

Prada日前甫發表了2023年秋冬男裝，由Miuccia Prada與Raf Simons共同擔任聯合創意總監的本季，在先前Raf Simons宣布結束同名品牌後、更加令人期待。品牌秉持服裝至上（「Let’s Talk About Clothes」）的主張，將減法實踐到極致，大秀在米蘭藝術基金會舉辦，並有品牌好友如泰星Metawin Opas-iamkajorn、韓團ENHYPEN出席看秀，眾星雲集。

成為秀場空間的Prada藝術基金會，以混凝土的建築風格，隱（明）喻了服裝的本質：...
成為秀場空間的Prada藝術基金會，以混凝土的建築風格，隱（明）喻了服裝的本質：簡約、實穿。（圖：Prada提供）

由AMO設計的Prada藝術基金會秀場空間展示了建築的混凝土特色，並透過空間隱喻了服裝的本質：消去多餘的裝飾、繁瑣、浮誇，回歸實穿。在深灰色西裝上，重新設計、異材質與色彩拼接的襯衫領片成為亮點，雖然領帶消失了，但刻意留白的形狀、反強化了西裝正式（formal）的本質，因而更加搶眼。

泰星Metawin Opas-iamkajorn。（圖：Prada提供）
泰星Metawin Opas-iamkajorn。（圖：Prada提供）

韓團ENHYPEN，七人聯袂出席了Prada 23秋冬男裝秀。（圖：Prada提...
韓團ENHYPEN，七人聯袂出席了Prada 23秋冬男裝秀。（圖：Prada提供）

蓬鬆宛如枕頭般的白色背心，無領片且加大的外套、刻意加大宛如豬籠草般的連帽，帶來比例輪廓的變化趣味，同時模特兒手提著的壓印花紋手提包則讓人聯想到放大版的隨身小酒瓶，並有黑、灰、咖啡色多種色彩。雖然Prada經典的三角形並未直接現身於任何服裝單品或細節，但例如長大衣側邊拼接的色塊，圓弧輪廓上衣與筆直長褲的對比，柔軟開襟針

模特兒手上的壓印花紋手提包讓人聯想到放大版的隨身小酒瓶，底部看似為梯形、並非平滑...
模特兒手上的壓印花紋手提包讓人聯想到放大版的隨身小酒瓶，底部看似為梯形、並非平滑，是設計上的隱藏亮點。（圖：Prada提供）

拼接的襯衫領片和西裝外套中刻意留白的領帶形狀，反強化了西裝正式（formal）的...
拼接的襯衫領片和西裝外套中刻意留白的領帶形狀，反強化了西裝正式（formal）的本質。（圖：Prada提供）

渾圓如枕頭、雲朵般的白色上衣與下身筆直的長褲，展現出幾何的對比趣味。（圖：Pra...
渾圓如枕頭、雲朵般的白色上衣與下身筆直的長褲，展現出幾何的對比趣味。（圖：Prada提供）

織衫上拼接的狹長領片，則再次克制且內斂地體現了Prada一以貫之的都會感，俐落與簡約。

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