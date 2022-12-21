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TASAKI danger 有爪珍珠 設計大膽具巧思

文╱記者孫曼
TASAKI經典之作danger系列。(圖：TASAKI提供)
TASAKI經典之作danger系列。(圖：TASAKI提供)

TASAKI擅長以創意設計，讓大眾對珍珠的想像跳脫既定溫柔優雅的形象。經典之作TASAKI danger系列，就是以象徵危險的尖刺裝飾結合圓潤的珍珠與璀璨的切割鑽石，將美麗誘人的大自然中孕藏的危機巧妙地融入設計。

TASAKI danger plus diamonds pave項鍊。(圖：TA...
TASAKI danger plus diamonds pave項鍊。(圖：TASAKI提供)

以璀璨鑽石取代珍珠、搭配白K金尖刺裝飾的TASAKI danger diamonds系列，採用全新開發的鑲座，將內圍的鑲座面打造成V字形，並在並排的鑽石之間保留些許空間，除了能彰顯獨特的鑽石圓弧度，在光線照射下也使其從側面綻放最極致耀眼的光芒。而結合品牌另一平衡經典的danger neo系列，三顆不同大小排列的珍珠都點綴了金屬尖刺點綴，並提供在白K金尖刺上點綴鑽石的danger neo diamonds pave款式。

TASAKI neo珍珠耳環。(圖：TASAKI提供)
TASAKI neo珍珠耳環。(圖：TASAKI提供)

以方形的金屬條勾勒出流暢的弧度的反差美danger plus/danger plus diamonds pave系列，分別以黃K金搭配珍珠，以及白K金鑲鑽搭配珍珠的方式，透過弧形線條與圓弧珍珠營造出生動而柔和的印象，對比排列整齊端正的尖刺；以危險與神祕美感的食肉植物為靈感的danger spike系列，則在南洋白蝶珍珠上點綴整排黃K金尖刺，設計大膽具巧思；danger trap系列的靈感則是來自捕蠅草，將試圖捕捉亮麗的珍珠時張開葉片露出尖刺的模樣，昇華成造型優美俐落的珠寶。

TASAKI danger spike珍珠戒指。(圖：TASAKI提供)
TASAKI danger spike珍珠戒指。(圖：TASAKI提供)

全新danger tribe則重新演繹，受歡迎的圈形耳環，推出嶄新的耳骨夾單品，圈型線條上的圓潤珍珠竄出黃K金尖刺裝飾，充滿龐克氣息，彰顯率性又時尚的珠寶風格。

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