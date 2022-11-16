超薄工藝x華麗魅力… 寶格麗表 手腕間驚嘆號

SERPENTI SEDUTTORI系列體現寶格麗極致的製表珠寶工藝。(圖：寶格麗提供)

寶格麗（BVLGARI）高級複雜腕表，不論是挑戰人類超薄極限的OCTO超薄系列男表，或是極致奢華魅力的SERPENTI和DIVAS’DREAM女表，在在體現寶格麗高級製表的匠心精神，每件作品都是可配戴於手腕間的真正藝術品。

製表標竿 男表化繁為簡

OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬款。(圖：寶格麗提供)

寶格麗OCTO FINISSIMO超薄系列，自2014年起，持續為製表界樹立新的標竿。曾於2021年第七度締造世界紀錄超纖薄萬年曆紀錄的OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR超薄萬年曆腕表，也是當年「鐘表界的奧斯卡 」GPHG的金指針大獎得主，由408枚零件組成的機芯厚度僅2.75毫米，無疑是最富收藏性的代表作之一。

但寶格麗所追求的不僅是達到極致超薄而已，除了版面配置的化繁為簡、清晰易讀，5.80毫米的極薄表殼服貼手腕，配戴起來比例勻稱優雅、無懈可擊。秉持對美學的堅持，採用鏤空設計展現機械之美的OCTO FINISSIMO TOURBILLON SKELETON超薄手上鍊飛行陀飛輪，也有換上尊貴鉑金配藍色陶瓷的款式，一舉收藏鐘表工藝極致與動感美學。

OCTO FINISSIMO TOURBILLON SKELETON超薄手上鍊飛行陀飛輪鏤空鉑金藍色陶瓷腕表。(圖：寶格麗提供)

OCTO ROMA SAPHIRE TOURBILLON水晶陀飛輪鑲鑽腕表。(圖：寶格麗提供)

專為當代時尚 男士打造的OCTO ROMA系列，則以極致的陀飛輪展現寶格麗多面向的製表工藝實力。OCTO ROMA PAPILLON CENTRAL TOURBILLON蝴蝶中置陀飛輪腕表，以蝴蝶飛舞的方式取代傳統分針指針，搭配跳時視窗，讓人能完美欣賞到位在表盤正中央的陀飛輪機制。OCTO ROMA SAPHIRE TOURBILLON水晶陀飛輪鑲鑽腕表，則是以羅馬建築的結構為靈感，堆疊出極致通透又層次分明的表殼，讓人得以從側面透視絕美機芯。搭載衝擊式天文台擒縱結構的L'AMMIRAGLIO DEL TEMPO海上雄鷹四鎚三問報時複雜腕表，能打出行家最夢寐以求的西敏寺鐘聲，更是典藏獨特機芯結構與鳴表音響的夢幻逸品。

OCTO ROMA PAPILLON CENTRAL TOURBILLON蝴蝶中置陀飛輪腕表。(圖：寶格麗提供)

珠寶幻化 女表奢華之美

SERPENTI珠寶神秘腕表。(圖：寶格麗提供)

寶格麗珠寶女表，每一件都是美不勝收、華麗動人的珠寶藝術品。品牌著名的SERPENTI系列從70年代至今，靈蛇形態與時俱進，例如BVLGARI SERPENTI珠寶神秘腕表，就以排列成花形的馬眼形切割鑽石與梨形切割粉紅剛玉裝飾蛇首，柔媚動人；而採用義大利 傳統金珠工藝製作的SERPENTI MISTERIOSI PALLINI頂級玫瑰金半鑲鑽腕表，白K金鑲鑽的蛇首配上金珠錯落組成的靈動蛇身，美得野性又優雅。將蛇抽象以幾何線條呈現的SERPENTI SEDUTTORI系列，薈萃頂級製表技術，內建女表少見的小型陀飛輪，散發知性魅力。

SERPENTI SEDUTTORI系列體現寶格麗極致的製表珠寶工藝。(圖：寶格麗提供)

另一經典系列DIVAS’DREAM則透過最純粹飽和的形式讚頌色彩之美。DIVAS’DREAM是以羅馬卡拉卡拉浴場扇形馬賽克地磚為靈感而誕生，這些馬賽克藝術則是受到孔雀的啟發。全球限量50只的DIVAS’ DREAM PEACOCK孔雀腕表，以採用源自文藝復興時期的羽毛鑲嵌技術製作，品牌從500根天然孔雀羽毛中精選出24最優質的羽毛，經燙熨手工裁剪組合，創造出如絲般光滑的馬賽克鑲嵌圖案，搭載寶格麗自動上鍊BVL308 DISCHI機械機芯，以雙圓盤顯示時間，讓人隨時得以欣賞表盤之美。

DIVAS' DREAM PEACOCK孔雀腕表。(圖：寶格麗提供)

DIVAS' DREAM孔雀珠寶陀飛輪腕表。(圖：寶格麗提供)

另一款DIVAS’DREAM孔雀珠寶陀飛輪腕表則是結合品牌最擅長的珠寶工藝和專業的微繪技術，勾勒展翅孔雀以色彩鮮艷的羽毛環繞著鏤空陀飛輪機芯的絕美表盤。超薄三問蛋白石面盤腕表，則將華美的扇形藝術風格融入複雜製表工藝，精選遊彩瑰麗奔放的蛋白石，配上當今最薄的女用三問報時機芯，盡顯高貴奢華美態。