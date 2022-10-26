羽毛項鍊、蜂鳥戒指… 秋冬飾品好好搭

高領或連身毛衣，搭配羽毛耳環或羽毛長項鍊，展現魅力。(圖：Boucheron提供，合成圖）

人們為什麼想要擁有珠寶，除了寶石的光芒色澤，更因為珠寶能夠為全身造型畫龍點睛，甚至帶來歡樂、愉悅的能量。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日便以Plume de Paon及Animux兩大系列，訴說秋冬關於野性魅力（animal chic）的優雅時髦指南。

Animaux動物系列Hopi蜂鳥造型戒指，以橢圓形粉色摩根石為主石，和奶茶色服飾很搭。 (圖：Boucheron提供，合成圖）

Boucheron Epure系列 Plume De Paon陀飛輪腕表，白金750材質鑲嵌340顆鑽石。(圖：Boucheron提供）

Pume de Paon孔雀羽毛系列珠寶原本是品牌創辦人Frédéric Boucheron先生與工坊負責人在把玩羽毛時的靈光一現，最後以獨特的鍊節設計，精巧再現孔雀羽毛的柔軟纖細，並將隨佩戴者的身體律動而輕顫。柔軟的羽毛意念因而和散發迷人光暈的「天鵝絨」特別合拍，先前陳坤便曾公開將一條Pume de Paon羽毛項鍊變身胸針，搭配天鵝絨西裝，展現華麗貴族氣息；另外羽毛也和柔軟的布料如針織衫格外合適，一件高領或連身毛衣，搭配上一件羽毛耳環或羽毛長項鍊，都能在細節出展現自然的魅力。

Boucheron Wladimir貓咪造型白金戒指，可愛討喜。(圖：Boucheron提供）

此外Boucheron的動物系列珠寶戒指則透過刺猬、小鹿、山雀或蜂鳥，反映動物的天真原始一面。其中奶茶色、大地色系的衣物，正可化身為原始環境，成為鳥禽棲身之所在，例如一件Animaux動物系列Hopi蜂鳥造型戒指，其約34克拉的橢圓形粉色摩根石便與奶茶色的連身長裙在顏色上相合拍；而另一款白金Wladimir貓咪造型白金項鍊與Wladimir貓咪造型白金戒指，則在全黑的面料上更顯突出。前者使用包含綠色沙弗萊石、珍珠母貝、石英、黑色藍寶石等多種半寶石，而後者則將貓咪安靜圈養在手指之間，除了閃耀、造型，更大好處是：可愛、討喜，而且不掉貓毛。