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TOD'S T-Timeless短影片新上線 還原經典誕生時刻

記者釋俊哲／即時報導
巧手、技藝、品味、素材與時間，是成就一只包款的風格要素。合成圖。（圖：TOD'S提供）
巧手、技藝、品味、素材與時間，是成就一只包款的風格要素。合成圖。（圖：TOD'S提供）

一個隨身的包款如何成為經典？除了需要時間的積累、更需要匠人的巧手技藝。TOD'S發表全新形象影片，透過15或30秒的短影片，嘗試還原品牌經典、一只T-Timeless包款由無到有的誕生過程。

TOD’S發表全新形象影片，透過15或30秒的短影片，結合生動、有質感的內容細節...
TOD’S發表全新形象影片，透過15或30秒的短影片，結合生動、有質感的內容細節，嘗試還原品牌經典、一只T-Timeless包款由無到有的誕生過程。（圖：TOD'S提供）

T-Timeless包款的特色之一就在於醒目的金屬T字母釦環裝飾，除了代表永恆、無盡時光的Time與Timeless，也是品牌的首字母大寫。在短影片中，手和各式工具成為了一款T-Timeless包款的重要催生元素，從挑選皮革、裁切、飾邊、縫合以致鑿孔、安裝飾扣，將各種素材以智慧、品味和技藝組合，最後成就了一只高辨識度的TOD’S T-Timeless包款。

T-Timeless手機袋。（圖：TOD'S提供）
T-Timeless手機袋。（圖：TOD'S提供）

目前T-Timeless全系列共具有半月包、托特包、鍊帶包、迷你水桶包、肩背包、直式托特包、翻蓋包、腰包與手機袋等相當豐富的多種包型。其中半月包以其宛如彎月的美麗弧度而得名，托特包特殊的輪廓與提把更具備高辨識度，同時直式托特包則可手提、肩背，亦可當成男士的商務公事包。

T-Timeless托特包。（圖：TOD'S提供）
T-Timeless托特包。（圖：TOD'S提供）

全系列並有駝色、黑、栗子、墨綠、水藍、酒紅等多種顏色。短影片並已在TOD'S官方Instagram與YouTube頻道，同步上線。

T-Timeless鍊帶包。（圖：TOD'S提供）
T-Timeless鍊帶包。（圖：TOD'S提供）

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