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高溫天氣讓人易怒 用精油喚回好心情

文／記者邱智慧
透過天然精油噴霧，讓暴躁情緒降溫。（Getty Images）
透過天然精油噴霧，讓暴躁情緒降溫。（Getty Images）

高溫的天氣讓不少人心浮氣躁，總是忍不住想對身邊的人發脾氣。其實，溫度和情緒的波動高度相關，想要穩定情緒、保持正面能量，除了讓環境降溫之外，台灣法樂思芳療學院校長曾俐敏表示，透過天然精油的芳香分子，可以隨時幫助人們放鬆、調整情緒，用最舒服的氣味，幫自己找回最佳狀態。

溫度調節失衡 脾氣也升溫

很多人天氣一熱，情緒容易暴躁，探究背後原因，不是因為單純的脾氣不好，而是與大腦神經有關。擔任臨床諮商師、資深芳療師的曾俐敏說，大腦中的下視丘負責調節體溫和自律神經系統，一旦調節系統失衡，隨著體溫升高、心跳和血液循環會變快，交感神經也會亢奮，讓人情緒高漲、變成易怒、易衝動。

有些人容易因為天氣熱，情緒波動大，這類人可能是因體內的溫度調節系統失衡了。曾俐敏建議，針對這個族群，第一要務是讓體內的循環不要過快、穩定血壓，可以透過天然精油噴霧，讓身體和情緒適時「降溫」。

天然精油噴霧 讓情緒放鬆

因為天然精油的植物芳香分子，噴在身體上，皮膚可以得到涼感、舒緩高溫，鼻子聞到後可刺激中樞神經、平衡血壓，觸覺和嗅覺同步進行，讓情緒隨著氣味慢慢地放鬆，是快速又便利的方法。

曾俐敏提供簡易的「好心情」精油噴霧配方，甜馬鬱蘭精油5滴、薄荷精油6滴、快樂鼠尾草精油4滴、50cc純水，放入噴霧瓶，搖勻後即可作為外用噴霧使用。甜馬鬱蘭油有利心臟、薄荷帶來涼感、快樂鼠尾草有助於降血壓，這個配方適合全家大小。

好心情精油噴霧配方 製表／邱智慧
好心情精油噴霧配方 製表／邱智慧

血壓 高溫

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