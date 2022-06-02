佳士得紐約拍賣非洲之光 絕世美鑽百克拉 估價1100萬

「非洲之光」祖母綠切割103.49克拉DFL等級Type IIa鑽石將領銜紐約佳士得拍賣，估價1,100萬美元起。(圖:佳士得提供)

佳士得（Christie's）紐約將於下週舉辦的Luxury Week拍賣 周舉辦「瑰麗珠寶」專場，領銜焦點為一枚名為「非洲之光」（THE LIGHT OF AFRICA）的祖母綠切割103.49克拉DFL等級Type IIa鑽石，估價1,100萬美元起。

「非洲之光」美鑽擁有絕佳的對稱和切割，屬於罕見的Type IIa鑽石，是指含氮極低、成分非常純的鑽石，因為不吸收一般可見光，故幾近無色透明，而世界上只有不到2%的鑽石屬於Type IIa型，而其中超 過100克拉的更是無比珍罕。

「非洲之光」原石重達299.3克拉，是從Petra Diamonds鑽石公司旗下富有盛名的庫利南鑽石礦場（The Cullinan Diamond Mine）發掘出來的，並在南非進行切割和打磨。英國女王 皇冠和權杖上的著名巨鑽Great Star of Africa和Second Star of Africa都是來自這個傳奇礦場。

因全球通膨，被認為有保值功能的珠寶鐘表市場近年需求增加。5月初甫於日內瓦舉辦的佳士得瑰麗珠寶拍賣會上，名為「THE ROCK」的一枚梨形切割228.31克拉巨鑽以2,168萬1,000元瑞法成交。而佳士得近年來鑽石拍賣成績相當出色，例如2017年日內瓦秋拍時，鑲嵌一枚長方形切割的163.41克拉鑽石祖母綠項鍊，就以逾3,370萬美元成交。重達101.73克拉的「WINSTON LEGACY」梨形切割白鑽，也於2013年日內瓦春拍過每克拉約26.3萬的高價成交。