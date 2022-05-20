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坎城影展紅毯 電影拚首映 珠寶也搶全球首曝光

記者孫曼／專題報導
奧斯卡影后Julianne Moore配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展頒獎典禮。(圖:寶格麗提供)
奧斯卡影后Julianne Moore配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展頒獎典禮。(圖:寶格麗提供)

每年於南法舉辦的坎城影展，是擁有75年豐富歷史的國際電影盛事；期間每天不斷的首映紅毯也成了各家高級珠寶競豔的舞台。今年，除了影展官方合作夥伴蕭邦（Chopard）在影展期間發表年度高級珠寶新作，義大利的代表性品牌寶格麗（BVLGARI）也選擇在此搶先曝光6月才要全球發表的頂級珠寶系列新品，法國皇室珠寶世家CHAUMET也首次於坎城節慶宮設置展示廳，讓星光與珠寶交相輝映。

美國女演員伊娃朗格利亞配戴紅地毯系列鑽石項鍊和高級珠寶系列鑽戒。(圖:蕭邦提供)
美國女演員伊娃朗格利亞配戴紅地毯系列鑽石項鍊和高級珠寶系列鑽戒。(圖:蕭邦提供)

或許正因為是官方夥伴，選擇配戴蕭邦珠寶登上紅毯的男女明星最多。開幕典禮紅毯上，包括以「慾望師奶」聞名全球的美國女演員伊娃朗格利亞（Eva Longoria）、在「007：生死交戰」中和龐德先敵後友的探員拉莎娜林區（Lashana Lynch）、擔任第75屆坎城影展評審團成員的瑞典女演員歐蜜瑞佩斯（Noomi Rapace）、以及同為評審團成員的義大利Jasmine Trinca，都配戴了蕭邦的高級珠寶亮相。今年女星多半選擇視覺上具有修飾臉型效果的垂墜耳環，以鮮豔的紅色寶石或祖母綠為純淨夏日氣息的白色禮服增添華麗感；穿著黑色美胸禮服亮相的伊娃朗格利亞則以復古優雅的短頸鍊，為造型增添俏麗貴氣。

奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）則配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級祖母綠與鑽石作品現身。這款超級搶眼的祖母綠與鑽石項鍊中央鑲嵌1顆色澤濃郁的35.53克拉蛋面寶石切割哥倫比亞祖母綠寶石，以花式切割鑽石襯托出雍容華貴的氣勢，搭配1顆枕形切割的11.38克拉骨董哥倫比亞祖母綠鑽戒；茱莉安摩兒的配搭也巧妙暗示，祖母綠寶石將會是寶格麗今年高級珠寶的鑑賞重點。

義大利女演員和第75屆坎城影展評審團成員Jasmine Trinca配戴蕭邦高級...
義大利女演員和第75屆坎城影展評審團成員Jasmine Trinca配戴蕭邦高級珠寶鑽石耳環。(圖:蕭邦提供)

Julianne Moore配戴寶格麗的Eden系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央鑲...
Julianne Moore配戴寶格麗的Eden系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央鑲嵌一顆約35.53克拉橢圓形切割哥倫比亞祖母綠主石。(圖:寶格麗提供)

坎城影展 義大利 瑞典

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