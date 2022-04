「奇異博士」康柏拜區的多重時計？積家大銀幕再登場

除了劇情與魔法令人受到期待,電影中的重要道具:奇異博士手上配戴的積家Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表,也將在電影中悄悄回歸。圖:MARVEL提供

漫威(MARVEL)最新電影 「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)即將上映,由班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)主演,同時並有「緋紅女巫」伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)演出的這部電影,廣受各方好評。而除了劇情與魔法令人受到期待,電影中的重要道具:奇異博士(Doctor Strange)手上配戴的積家Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表,也將在電影中悄悄回歸、考驗手表愛好者的動態眼力。

積家自製的868型機械機芯,具備日內瓦波浪飾紋、圓形粒紋裝飾與拋光倒角邊緣等多重打磨修飾工藝。圖:積家提供

積家超薄大師萬年曆玫瑰金腕表。圖:積家提供

事實上,在電影「奇異博士」第一集中康柏拜區也曾配戴上這只複雜功能腕表,雖然出現的片段不多,但卻帶出奇異博士身為凡人與超能英雄間的巧妙連結;表款使用積家自製的868型自動上鍊機芯、並具備「萬年曆」功能,可正確顯示時、分、日期、月相,即便每年二月的閏月與四年一度的閏年,展示宛如奇異博士般的神奇時間魔法。

事實上,如果將「電影」跟「現實」視為兩種平行宇宙,班乃迪克在現實中同樣配戴上積家的多款動感或紳士風格時計。例如去年坎城影展 期間他配戴的就是一只Reverso系列玫瑰金腕表、而另一個較為休閒的場合,他則以具備潛水與鬧鈴功能的Polaris Memovox腕表搭配淺藍色獵裝與白色T恤。至於本次「奇異博士2:失控多重宇宙」中,Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表將以什麼形式登場,又將帶來什麼樣的比喻?且讓人走入戲院、親自解鎖。