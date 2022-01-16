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義大利時尚大師尼諾塞魯蒂辭世 享耆壽91歲

中央社／羅馬15日電
義大利媒體報導，設計大師尼諾‧塞魯蒂（右）已經辭世，享耆壽91歲。圖為塞魯蒂1997年在紐約出席一場官司。（美聯社）
義大利媒體報導，設計大師尼諾‧塞魯蒂（右）已經辭世，享耆壽91歲。圖為塞魯蒂1997年在紐約出席一場官司。（美聯社）

媒體今天報導，開創男性「休閒時尚」（casual chic）風潮的義大利設計大師尼諾．塞魯蒂（Nino Cerruti）已經辭世，享耆壽91歲。

「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）網站報導，塞魯蒂在西北部比第蒙省（Piedmont）佛斯里（Vercelli）的醫院辭世。他日前入院接受髖部手術。

義大利經濟發展副部長皮切托（Gilberto Pichetto）感嘆：「義大利創業家當中的巨人離開了我們。」

塞魯蒂是20世紀男性成衣時尚佼佼者之一，風格揉合時髦與休閒，他曾說過：「我希望男性能更自由地展現優雅，更優雅地展現自由。」

而身材瘦高的塞魯蒂總堅持自己設計的服飾自己要第一個試穿，「我總是打扮同一個人，我自己」。

塞魯蒂1930年出生於比耶拉（Biella），原本夢想成為記者，但20歲喪父之後，塞魯蒂被迫放棄哲學學業，回家接掌紡織廠事業。

1960年代，他和亞曼尼（Giorgio Armani）相遇，僱用他為男性服飾設計師，兩人聯手在全球時尚界頻傳捷報，直到亞曼尼1975年自立門戶，成立自己的服飾品牌。

亞曼尼告訴「義大利晚郵報」，聽到塞魯蒂辭世消息非常難過，「尼諾有穿透力的眼光、如假包換的好奇心，還有得以大無畏的才華」。

塞魯蒂1967年在法國巴黎開設自己的第一家服飾店，朝全球性奢華品牌一步步邁進。

他曾說過：「服裝只存在於某人穿上它的那刻，我希望這些服飾繼續活下去，深入到生活之中。」

1968年5月，法國學運爆發之際，塞魯蒂讓男性與女性模特兒穿著同樣的服裝走上伸展台，顛覆時尚界傳統。

他說：「褲裝帶給女性自由。」

1970年代，他創立女裝系列，20年之後，這條產品線占了集團營收的1/5。

塞魯蒂外號「穿衣哲學家」，曾是好萊塢明星李察吉爾（Richard Gere）和勞勃瑞福（Robert Redford）的御用設計師。

義大利媒體報導，設計大師尼諾‧塞魯蒂（右）已經辭世，享耆壽91歲。圖為塞魯蒂與美...
義大利媒體報導，設計大師尼諾‧塞魯蒂（右）已經辭世，享耆壽91歲。圖為塞魯蒂與美國設計師彼得‧史貝勒波斯（Peter Speliopoulos）2001年在巴黎一場時裝秀交談。（美聯社）

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