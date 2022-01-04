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TAG Heuer「熊貓」腕表搶市 復古魅力讓人一眼就愛上

記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅首度於Autavia系列加入新計時機芯、嶄新功能等配置，延續傳奇魅力。圖：TAG Heuer提供
泰格豪雅首度於Autavia系列加入新計時機芯、嶄新功能等配置，延續傳奇魅力。圖：TAG Heuer提供

2022年的開始，身為鐘表迷的你準備好幫自己準備什麼新表款了嗎？泰格豪雅（TAG Heuer）在這一年的開始，就端出了兩個截然不同系列表款，不僅兼具經典還有創新，都足以讓人眼睛為之一亮，更是絕佳收藏標的。

唯有經得起時間洗禮，才能叫做「經典」，說的就是TAG Heuer在60年代問世的Autavia腕表。這系列表款在幾年前復刻回歸之後就成為品牌最受歡迎的設計之一，而今年適逢腕表誕生60周年，TAG Heuer就在雋永的外觀底下，首度加入新計時機芯、嶄新功能等配置，延續傳奇魅力。其一就是備受藏家矚目的Autavia飛返計時腕表，採用系列中73663型號元素，具備大型數字時標、超大表冠，增加辨識度。

不同於其他品牌具象呈現老虎圖騰，泰格豪雅把虎紋融入於表盤上，推出Carrera限...
不同於其他品牌具象呈現老虎圖騰，泰格豪雅把虎紋融入於表盤上，推出Carrera限量腕表。圖：TAG Heuer提供

泰格豪雅 Carrera虎年腕表，精鋼表殼搭配18K玫瑰金表冠，全球限量300只...
泰格豪雅 Carrera虎年腕表，精鋼表殼搭配18K玫瑰金表冠，全球限量300只。圖：TAG Heuer提供

這系列的飛返計時碼表最特別的還是有著被暱稱為「熊貓面」的銀色表盤與黑色計時小表盤的設計；以及連同表盤與表殼都鍍上黑色，搭配夜光塗層時標、指針的帥氣款。除了飛返計時碼表，Autavia系列還首次推出了具備兩地時間顯示的GMT腕表，搭載經瑞士官方天文台（COSC）認證機芯，因為具備消費者都很愛的黑、藍雙色陶瓷表圈，讓人愛不釋手。三款腕表，因為有著目前市場最熱門元素，因此剛曝光就掀起討論。

泰格豪雅Autavia系列60周年飛返計時碼表，黑色DLC精鋼表殼，搭配黑色陶瓷...
泰格豪雅Autavia系列60周年飛返計時碼表，黑色DLC精鋼表殼，搭配黑色陶瓷表圈。圖：TAG Heuer提供

泰格豪雅Autavia系列60週年GMT雙時區腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑與藍色...
泰格豪雅Autavia系列60週年GMT雙時區腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑與藍色陶瓷表圈。圖：TAG Heuer提供

泰格豪雅Autavia系列60周年飛返計時碼表，精鋼表殼，搭配黑色陶瓷表圈。圖：...
泰格豪雅Autavia系列60周年飛返計時碼表，精鋼表殼，搭配黑色陶瓷表圈。圖：TAG Heuer提供

TAG Heuer不僅有經典搭配新機芯、新功能的表款問世，還有著把傳統文化賦予新面貌的設計。2022年為虎年，不免俗也打造出相應的生肖表款，但不同於其他品牌具象呈現老虎圖騰，TAG Heuer則把虎紋融入於表盤上，推出Carrera限量腕表。藍色為主體，搭配了玫瑰金指針、表冠和時標作為點綴，凸顯貴氣，並在底蓋上裝飾了藍色猛虎下山的圖樣，充分展現TAG Heuer多樣化的精湛工藝。

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