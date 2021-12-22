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愛馬仕獅子圖騰工新腕表 將積體電路變藝術

記者孫曼／專題報導
Arceau Wild Singapore工藝腕表750白金款。(圖:愛馬仕提供)
Arceau Wild Singapore工藝腕表750白金款。(圖:愛馬仕提供)

愛馬仕（Hermes）於2021年尾，發表全新的Arceau Wild Singapore工藝腕表，與今年稍早公布的另一款長頸鹿工藝腕表一樣，是取材自愛馬仕合作多年的畫家Alice Shirley所繪製的絲巾圖案。「Singapore」在梵文中意指「獅子之城」，因此這幅畫作以獅子為主角。獅子的臉在表盤中央自熱帶無花果樹的繁茂枝葉間浮現，守護著新加坡的島嶼自然生態。

心繫自然生態的英國藝術家Alice Shirley，畫作讚頌這塊繁茂豐饒的島嶼令人驚歎的生物多樣性。新加坡是眾多鳥類的必經之地，紅樹林和雨林星羅棋布的這個綠島嶼，讓候鳥在從北亞遷徙到澳大利亞之間的旅程能稍作停留。Alice Shirley的絲巾描繪了熱帶雨林當地獨有的動植物。樹冠下可見的多數物種都是夜行動物，如蝙蝠、鼷鹿、豹貓和馬來西亞麝香貓等。

Arceau Wild Singapore工藝腕表以「打線接合」技術製作，猶如在...
Arceau Wild Singapore工藝腕表以「打線接合」技術製作，猶如在金質表盤上刺繡一般。(圖:愛馬仕提供)

表盤更結合了兩種精彩的微型工藝打造–「打線接合」與「微繪」。「打線接合」為積體電路封裝產業中的專有名詞與製程，主要是利用極細的金屬線材將晶片及導線架連接起來的技術，使微小的晶片得以與外面的電路溝通。工匠先於金質底板塗繪背景清漆並將圖案輪廓臨摹其上，再對金線下方和周圍的元素進行細緻繪畫，透過筆刷層層細微繪製並於窯中烘乾，作為預先的準備。

接著開始進行「打線接合」。猶如在金質表盤上刺繡一般，工匠在表面接合僅頭髮三分之一粗細的25微米純金線，連結圖案的兩處而形成裝飾的金線段。這個過程首先要確定每條金線的起點和終點，在圖案表面上鑿洞做記號前，得遷就遠端結束的位置，然後將純金注入這些附著點，並與金線的兩端融合連接。圖案中獅子的臉龐與旁邊的樹葉就是用這技術裝飾，所營造出圖案視覺的穿透度和光影變化，為整個畫面增添了立體深度。

Arceau Wild Singapore工藝腕表玫瑰金款。(圖:愛馬仕提供)
Arceau Wild Singapore工藝腕表玫瑰金款。(圖:愛馬仕提供)

金線全裝飾好之後便交由微繪師為圖案其他部位繪畫上色，同時不能破壞已裝飾好的這些極纖細脆弱的金線，經過一周的耐心製作方能完成一個表盤。兩款作品分別搭配白金或玫瑰金材質41毫米圓形表殼，內裝載愛馬仕自製H1837自動上鍊機芯，最後搭配由愛馬仕製表工坊縫製的短吻鱷魚皮表帶，限量推出24只。

金線 新加坡 晶片

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