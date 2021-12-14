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LV集合200個旅行箱 全球巡迴開特展 紐約看得到

記者吳曉涵／台北報導
本次參與者的創作是結合實體和數位的方式，因此展覽的特色之一，就是將原創的藝術作品和展現在螢幕畫面的「魔法箱」呼應組合。(圖:LV提供)
本次參與者的創作是結合實體和數位的方式，因此展覽的特色之一，就是將原創的藝術作品和展現在螢幕畫面的「魔法箱」呼應組合。(圖:LV提供)

今年是時尚品牌Louis Vuitton（簡稱LV）創辦人路易威登先生200歲誕辰紀念，品牌所推出的LOUIS 200活動企劃中其中一項就是邀請全球200位藝術家們共襄勝舉，以各自風格重新詮釋LV標誌性的行李箱。

LV邀請來自藝術、文化、科學、體育，推動全球改變等各界的才子才女等，一同把LV充滿象徵意味的行李箱依個人風格加以改造。受邀參與的名人包括BTS防彈少年團、Jean-Michel Othoniel、Jean-Philippe Delhomme、Nigo。他們在符合路易威登先生1850年代構思出的原創旅行箱尺寸的空白帆布上，創作出充滿獨特魅力的圖樣和效果，讓旅行箱變身藝術平台，化身傳遞各種想像力與抽象概念的載體。

「200個旅行箱，200位夢想家」特展從Asnières啟程後展至2022年1月...
「200個旅行箱，200位夢想家」特展從Asnières啟程後展至2022年1月6日，接著將在紐約、東京、倫敦等地展出，最後會在2022年12月的蘇富比拍賣會中劃下句點。(圖:LV提供)

本次全球巡迴展命名為「200個旅行箱，200位夢想家」，一入場首先可見到一個光學簡報廳，在LED螢幕的圍繞下，呈現單一的旅行箱，地上鋪著Damier花紋的地毯。當訪客穿過第一個展廳，旅行箱就像一道橋樑，引人從時間步入另一空間，以隨意擺放的方式堆疊成不同高度的旅行箱作品，這些作品就堆在真正用於展覽換場時，要裝載旅行箱的板條箱上。也因為本次參與者的創作是結合實體和數位的方式，因此展覽的特色之一，就是將原創的藝術作品和展現在螢幕畫面的「魔法箱」呼應組合。當中還可以看到行李箱機器人「路易先生」，呈現物體和創作者的未來蛻變。

本次參與者的創作是結合實體和數位的方式，因此展覽的特色之一，就是將原創的藝術作品...
本次參與者的創作是結合實體和數位的方式，因此展覽的特色之一，就是將原創的藝術作品和展現在螢幕畫面的「魔法箱」呼應組合。(圖:LV提供)

訪客接著可以前往一樓，繼續欣賞由其他行李箱、更多動畫，以及沉浸式空間所打造的逼真奇幻異想空間。同時還有生活風格專區，可以觀賞影片訪問，閱覽書籍。若是跟著樂聲走，將會找到一個隱藏入口，來到一個帶來音效的地下酒吧，專為英國DJ兼製作人Benji B 所設的點唱機。點唱機循環播放200首曲子，訪客可以在歡快的氛圍中充分享受這場視覺饗宴。

「200個旅行箱，200位夢想家」展覽從Asnières啟程後展至2022年1月6日，接著將在紐約、東京、倫敦等地展出，最後會在2022年12月的蘇富比拍賣會中劃下句點，拍賣所得將全數資助路易威登成立的獎學金計畫。而LV也向本次參與創作的200位藝術人士募集了200萬歐元，他們在13國的15個慈善機構中擇一全額捐贈創作酬勞，藉此鼓勵年輕人堅持對創意的努力。

「200個旅行箱，200位夢想家」特展。(圖:LV提供)
「200個旅行箱，200位夢想家」特展。(圖:LV提供)

路易威登先生1850年代打造的旅行箱是品牌非常具有代表性的設計。(圖:LV提供)
路易威登先生1850年代打造的旅行箱是品牌非常具有代表性的設計。(圖:LV提供)

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