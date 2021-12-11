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瞄準頂級客 沛納海、寶珀、萬寶龍複雜新品秀非典好味

記者釋俊哲／綜合報導
萬寶龍傳承系列萬年曆腕表限量款。圖：Montblanc提供
萬寶龍傳承系列萬年曆腕表限量款。圖：Montblanc提供

較為深沉的顏色總能帶來沉穩印象，色彩當道的年代，高級鐘表也逐漸跳脫傳統的黑、白、銀色，在複雜功能錶款展現出各種不同印象的色彩變化。萬寶龍（Montblanc）、寶珀（Blancpain）、沛納海（PANERAI）近日不約而同推出多款複雜功能腕表，加上限量、網站限定販售等不同亮點，瞄準頂級客年終的自我犒賞清單。

具備萬年曆功能、限量100只的萬寶龍傳承系列萬年曆腕表限量款100，以玫瑰金搭配...
具備萬年曆功能、限量100只的萬寶龍傳承系列萬年曆腕表限量款100，以玫瑰金搭配「美味」的煙燻焦糖色，古色古香。圖：Montblanc提供

煙燻焦糖色總帶來美味的聯想，這次並出現在萬寶龍傳承系列萬年曆腕錶限量款100上。由近378個零件組成的MB 29.22自動上鍊機芯具備萬年曆功能，可自動分辨大小月、以及四年一次的閏年與2月29日，是目前最為複雜的曆象功能、值得傳家。18K玫瑰金表殼中，煙燻焦糖色的漸層面盤並搭配上復古風格的萬寶龍山形Logo，全球限量100只。

大膽將軍綠色搭配橘色指針的沛納海，展現身為義大利品牌對色彩組合的敏感與好品味。圖...
大膽將軍綠色搭配橘色指針的沛納海，展現身為義大利品牌對色彩組合的敏感與好品味。圖：沛納海提供

寶珀（Blancpain）日前甫在台北101舉辦五十噚攝影展，以優美畫面提點人們關於海洋的美好與環境保護的重要性，品牌近日再推出一只五十噚系列八日鍊陀飛輪腕表。25C型自動上鍊機芯具備八日長動能，這意味了只要為機芯上滿發條，將能持續運行超過一周之久；表款再具備300米防水性能，無論搭配NATO帆布表帶、金屬鍊帶，都能將陀飛輪「戴」下水，藝高人膽大。表款共有23級鈦金屬或玫瑰金並可選配不同材質表帶。

沛納海Luminor Chrono Flyback Verde Militare...
沛納海Luminor Chrono Flyback Verde Militare飛返計時軍綠腕表（PAM01296），限量110只，僅在PANERAI官方網站販售。圖：沛納海提供

來自義大利、大膽挑戰色彩組合的更有沛納海的Luminor Chrono Flyback Verde Militare飛返計時軍綠腕表，以軍綠色面盤搭配橘色的兩只飛返計時秒針與小秒針。飛返計時碼表功能意味了：在計時過程進行中，只要按下按鈕即可停止第一段計算時間，同時計時秒針將回覆歸零，並接下進下第二次的計時運算，屬於計時碼表中進階的複雜功能。這只綠、橘雙色的PAM01296訂價相較於品牌其他款式並不特別高價，僅在Panerai.com網站上販售，全球限量110只。

Blancpain五十噚系列八日鍊陀飛輪腕表，共有23級鈦金屬或玫瑰金並可選配不...
Blancpain五十噚系列八日鍊陀飛輪腕表，共有23級鈦金屬或玫瑰金並可選配不同材質表帶。圖： Blancpain提供

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