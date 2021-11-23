DE BEERS紐約秀頂級美鑽 上流千金都來了

時尚名媛Lili Buffett與Olivia Palermo出席De Beers Jewellers紐約麥迪遜大道精品店珠寶活動。(圖:De Beers提供)

頂級天然鑽石珠寶品牌De Beers Jewellers日前在紐約麥迪遜大道精品店舉辦雞尾酒晚會，展出品牌最新高級珠寶系列Reflections of Nature及The 1888 Master Diamonds非凡美鑽系列，並慶祝品牌與紐約植物園 （The New York Botanical Garden）持續合作。品牌在上週的晚宴活動上與其他贊助商為紐約植物園籌募了上百萬美元教育基金，是紐約上流社會的一大盛事。

超模Natasha Poly出席De Beers Jewellers紐約麥迪遜大道精品店珠寶活動。(圖:De Beers提供)

許多名聲顯赫的紐約富豪家族成員都出席了這個結合美、自然、與慈善意義的活動，其中包括美國著名時尚名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）、彭博集團創辦人/前紐約市 長麥可彭博（Michael Bloomberg）的女兒喬治娜彭博（Georgina Bloomberg）、洛克菲勒家族的亞麗安娜洛克菲勒（Ariana Rockefeller）、「股神」巴菲特 的孫媳婦莉莉巴菲特（Lili Buffett）、以及超模娜塔莎波利（Natasha Poly）與妮娜阿格戴爾（Nina Agdal）等多位時尚名人，都特地來鑑賞並配戴了De Beers Jewellers的精彩珠寶。

超模Nina Agdal出席De Beers Jewellers紐約麥迪遜大道精品店珠寶活動。(圖:De Beers提供)

Reflections of Nature系列高級珠寶的設計靈感源自De Beers鑽石來源產地壯麗非凡的自然景觀，共由Okavango Grace、Motlatse Marvel、Namib Wonder、Landers Radiance和Ellesmere Treasure等5組精湛設計構成，巧妙地結合了未經切磨的鑽石原石和拋光美鑽，並讓花式切割白色和彩色鑽石並排對比。同場展出的The 1888 Master Diamonds 以De Beers創立之年為名，薈萃一系列De Beers於波札那及加拿大開採、重量自 5 克拉到 26 克拉以上不等的非凡美鑽。De Beers並提供每一顆The 1888 Master Diamonds從最初發現的天然鑽石原石狀態，到切割和拋光階段的圖像和影片，完整追溯整個價值鏈，確保De Beers所發現及開採的每一顆鑽石，皆能對發現鑽石的人們及當地社區帶來長久正面的影響。

紐約名媛Georgina Bloomberg出席De Beers Jewellers紐約麥迪遜大道精品店珠寶活動。(圖:De Beers提供)