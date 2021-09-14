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Met Gala珠寶大閱兵 陳靜一身行頭估破30萬美元

記者釋俊哲／綜合報導
陳靜近期有漫威新片「永恆族」蓄勢待發，身上的Harry Winston鑽石項鍊超過47克拉。(圖：Harry Winston提供)
陳靜近期有漫威新片「永恆族」蓄勢待發，身上的Harry Winston鑽石項鍊超過47克拉。(圖：Harry Winston提供)

Harry Winston的Cascade藍寶石與紅寶石耳環。(圖：Harry ...
Harry Winston的Cascade藍寶石與紅寶石耳環。(圖：Harry Winston提供)

時尚奧斯卡Met Gala休息一年後2021捲土重來，這個象徵美國時尚、文化、美學的重要盛會，名人明星身上穿戴的時裝、珠寶無疑都是年度風向指標，而有「鑽石之王」、「好萊塢的珠寶商」之稱的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）也在這場盛會中頻頻亮相、閃耀奪目。

海瑞溫斯頓經典的Wreath項鍊在中國女演員陳靜身上展現出驚人氣勢。陳靜曾演出「瘋狂亞洲富豪」，近期並有漫威新片「永恆族」蓄勢待發，她所配戴的Winston Cluster Wreath鑽石項鍊全部鑲嵌鑽石47.84克拉，同時垂墜式鑽石耳環、手上的兩枚鑽戒都出自Harry Winston，一身行頭估計破30萬美元。

陳靜配戴的Harry Winston鑽石項鍊，鑽石合計超過47克拉。(圖：Har...
陳靜配戴的Harry Winston鑽石項鍊，鑽石合計超過47克拉。(圖：Harry Winston提供)

曾演出「權力遊戲」的蘇格蘭女演員Rose Leslie、男星Kit Harington則一同相約出席，Rose的黃色洋裝和Kit的白色雙排扣西裝典雅隆重，Rose全身共配戴多達五款Harry Winston珠寶，但仍以耳畔的Cascade藍寶石與鑽石耳環展現強大火光，同時Midnight系列42毫米自動腕表白金款則為Kit Harington的紳士風範，更上層樓。

曾演出「權力遊戲」的蘇格蘭女演員Rose Leslie、男星Kit Haring...
曾演出「權力遊戲」的蘇格蘭女演員Rose Leslie、男星Kit Harington則一同相約出席，Harry Winston的珠寶、手表，則是兩人的共同閃耀語彙。(圖：Harry Winston提供)

美國女演員Regina King選擇以平口連身高衩裙搭配西裝式長外套，外套內裡的金色亮片閃到鎂光燈都要反光。她身上的Harry Winston珠寶則涵蓋Lotus、HW Logo、Winston Gate等多個系列，再配戴一只Emerald系列石英金表，根本化身Harry Winston珠寶百科全書。

美國女演員Regina King身上珠寶則涵蓋Lotus、HW Logo、Win...
美國女演員Regina King身上珠寶則涵蓋Lotus、HW Logo、Winston Gate等多個系列，根本化身Harry Winston珠寶百科全書。(圖：Harry Winston提供)

90後甜美新生代、美國女演員Zoey Deutch則迫不急待展現成熟風範，紫色半鏤空連身洋裝大秀長腿，可惜Harry Winston的Diamond Link系列鑽石耳環則為及腰長髮略為遮掩，還好手上的Winston Cluster鑽戒展現了甜美的錦簇（Cluster）風格，讓鑽石閃光與熱力四射、人比花嬌。

Zoey Deutch配戴的Harry Winston Diamond Link...
Zoey Deutch配戴的Harry Winston Diamond Link系列鑽石耳環被及腰長髮略為遮掩，還好手上的Winston Cluster鑽戒展現了甜美的錦簇（Cluster）風格，人比花嬌。(圖：Harry Winston提供)

美國 時尚 奧斯卡 Met Gala

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