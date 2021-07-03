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不甩歲月限制 72歲「婚紗女王」依舊少女身材

記者曾智緯／綜合報導
72歲的Vera Wang現身友人特意準備的生日派對，受到年輕又帥氣的鮮肉服務員環繞。（取材自Instagram）
72歲的Vera Wang現身友人特意準備的生日派對，受到年輕又帥氣的鮮肉服務員環繞。（取材自Instagram）

紐約女性圈裡，流傳著「沒結婚的女人想要一套Vera Wang，已離婚的女人想念那套Vera Wang，再婚的女人慶幸自己能再擁有一套Vera Wang」，說明了設計師王薇薇（Vera Wang）作為婚紗女王的地位。而近期滿72歲的她，也不像同齡者，依舊在生日之際跑趴，依舊過著讓人稱羨的生活。

剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身...
剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身上留下痕跡。（取材自Instagram）
Vera Wang長年活躍於紐約社交圈，因此在她的生日派對裡，聚集了不少上流人士...
Vera Wang長年活躍於紐約社交圈，因此在她的生日派對裡，聚集了不少上流人士。（取材自Instagram）

在亞洲文化圈裡，72歲的成熟女性，在想像中的生活型態中，可能是三代同堂，含飴弄孫的情景。但對成長於美國的Vera Wang而言，72歲生日當天，她依舊身穿細肩帶鮮黃洋裝，參加友人為她準備的驚喜派對，展現火辣身材。Vera Wang長年活躍於紐約社交圈，因此在她的生日派對裡，友人特意找來的多位年輕、帥氣的鮮肉服務員來提供餐飲服務。而身處於其中的Vera Wang因為擁有螞蟻纖腰、鉛筆細腿，一點也不違和，因此絲毫看不出，她早已是可當祖母的年紀了。

72歲的Vera Wang現身友人特意準備的生日派對，受到年輕又帥氣的鮮肉服務員...
72歲的Vera Wang現身友人特意準備的生日派對，受到年輕又帥氣的鮮肉服務員環繞。（取材自Instagram）

「婚紗女王」Vera Wang也曾經有過一段維繫了23年的婚姻，但離婚後，沒有所謂的「低谷」時期，粗估身價高達40億元的她反而把自己的人生過得精采。曾經夢想成為花式滑冰選手，Vera Wang還在少年時刻接受長達13年的專業訓練，雖然之後，並無法如願，但不減她對於這項運動的喜愛。除了婚紗王國之外，還屢次幫滑冰選手量身打造美絕的參賽服裝，更一度傳出與小她36歲的奧運花式滑冰冠軍交往，也當時成為話題。

因此如何從失敗中站起，一直是Vera Wang的的人生課題，她曾在媒體採訪時提到，「當你對某件事有熱忱，你不僅會做的越來越好，同時也要越來越努力的投入」。說明了Vera Wang為何能打造出成功事業，也長年維持著讓人羨慕的好身材。她說：「如果在人生路上跌倒了，快點拉自己一把，別讓其他事成為絆腳石」。以此為信念讓Vera Wang從滑冰選手、編輯，一路到品牌創辦人，還擁有精采人生，證明了有熱情以及勇於嘗試的心，便能接近理想。

剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身...
剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身上留下痕跡。（取材自Instagram）
剛過72歲生日的Vera Wang，身穿細肩帶鮮黃洋裝，參加友人為她準備的驚喜派...
剛過72歲生日的Vera Wang，身穿細肩帶鮮黃洋裝，參加友人為她準備的驚喜派對，展現火辣身材。（取材自Instagram）

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