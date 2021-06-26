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時尚圈也著迷 開發虛擬飾品 Gucci虛擬酒神包賣這麼高

編譯黃嘉洵／綜合外電
LVMH與lol跨界合作的產物。 （網路照片）
LVMH與lol跨界合作的產物。 （網路照片）

時尚產業也開始對利用NFT（非同質化代幣）交易的「虛擬服飾」感到興趣，不存在實體世界的虛擬名牌包甚至能以數千美元出售，反映NFT強調驗證真偽與「獨一無二」的特質，也讓時尚界著迷。

今年6月，Gucci的一只虛擬酒神包，在遊戲開發平台Roblox以約4,115美元出售，價格高於實體包；2020年12月，開雲集團旗下的精品品牌巴黎世家（Balenciaga）透過電玩「Afterworld: The Age of Tomorrow」（明日世界）發表2021年秋季時裝系列。甚至早在2019年，路易威登集團（LVMH）也為電玩開發商Riot Games的英雄聯盟（lol）遊戲推出限量的聯名系列服飾配件。

法國巴黎銀行旗下研究公司L'Atelier執行長伊根說：「虛擬經濟是這個世代最大的商機之一，為運動、觀光、娛樂，尤其是金融等各領域的企業帶來龐大商機。」他表示，為虛擬角色設計的全新金融商品，不用幾年就會如雨後春筍般冒出。

這些世界或許是虛擬的，但背後支持的金錢卻非常真實。L’Atelier預期，遊戲中數位服飾和角色升級的支出，將在今年成長至1,290億美元，高於2019年的1,090億美元。

花錢購買虛擬裝飾品並非新穎做法。隨著疫情帶動虛擬會議蓬勃發展，愈來愈多人願意願意砸錢讓自己在網路上看起來更體面，例如花數百美元為視訊會議平台Zoom買虛擬背景，或買光圈補光。虛擬時尚正是朝數位潮流進一步邁進的延伸。

NFT將數位服飾複雜的行銷形式，轉化為可交易的時尚物件。透過將這些資產的所有權記錄在區塊鏈上，NFT可以確保所有權、真實性及稀缺性。Gucci曾表示，大型時尚品牌進軍NFT是遲早的事。Gucci近期以2.5萬美元價格在佳士得拍賣會上，賣出長4分鐘的NFT影片。

較小的品牌早先行一步。虛擬潮流品牌RTFKT視NFT為時尚先驅，2月時曾在短短7分鐘內售罄600雙虛擬球鞋，賺進310萬美元。

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