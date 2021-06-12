周杰倫改走「畫展名媛」路線？被笑虧「早呀文藝倫」

周杰倫詮釋的2021早秋男裝飛行外套形象圖。（圖：LV提供）

周杰倫身穿路易威登早秋、夏季限量男裝，晉身網友所言之文藝倫。（取材自Instagram）

音樂天王周杰倫 近幾年熱中投資藝術品，成為許多知名畫作的藏家，今年6月蘇富比拍賣 會Contemporary Curated登陸亞洲，邀請到周杰倫擔綱首屆策展人，他與許多拍賣名畫的合影或宣傳中，也多次身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝上陣，展現與平日迥然不同的風格。

路易威登夏季限量New Tote。（圖：LV提供）

路易威登夏季限量滑板箱。（圖：LV提供）

周杰倫詮釋路易威登夏季淺色Watercolor圖案修身外套。（圖：LV提供）

他以2021夏季系列的全新淺色Watercolor圖案修身外套，搭配畢卡索的畫作，還寫了Jay式藝術評論「畢老大這張很有夏日風情，只差沒拿一杯Mojito」，也是順手幫自己打歌。

由男裝藝術總監Virgil Abloh設計的限量夏季系列，靈感來自美國 饒舌歌手21 Savage，結合西岸滑板選手和藝術家的生活風格，色澤以清晨到日落的漸層色為主，包括水彩色系套裝、夏威夷衫與短褲等單品和配件，有著藍色或彩虹色系的清爽圖樣。

周杰倫身穿路易威登2021早秋男裝。（圖：LV提供）

周杰倫詮釋的2021早秋男裝形象圖。圖／LV提供

此外，他也詮釋了2021早秋西裝，以濃郁的紮染圖案為主，色彩繽紛疊印Monogram緹花織物，散發奢華的光澤面料，更顯華麗感，微博網友也留言虧他「早呀文藝倫」、「杰倫也走畫展名媛路線了」，看得出來和網友互動相當逗趣。

而另一件周杰倫詮釋的早秋系列飛行外套，則是限量神遊風格的彩色Watercolor Monogram圖案，靈感以夏季水彩繪畫延續，衣領、翻蓋口袋等細節處綴有LV縫線的鈕釦。