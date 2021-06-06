潮牌遇上豪車 Palace聯名Mercedes-AMG秀霸氣劍齒虎

Palace X Mercedes-AMG跨界聯名企畫。（取材自Mercedes-AMG）

近年來跨界聯名的行銷手法愈來愈盛行，就算是看似不同層級的領域也要跨界聯名創造話題。可能從來沒有人想過貴為豪華汽車 龍頭Mercedes-Benz旗下的性能品牌Mercedes-AMG會和出生街頭的滑板潮流品牌Palace來做聯名企畫。

原廠強調，這次的聯名合作的動機，主要是想展現一種非傳統生活態度，這也是Mercedes-AMG要和街頭滑板潮流品牌Palace的共通點。賽車 運動和街頭滑板有一些基本特徵：在這兩個領域都與性能和速度有關；融合腎上腺素和沉著冷靜的特質，造就了這項無與倫比的組合。

兩個品牌首次合作，推出的主要產品包括由Palace與Mercedes-AMG共同設計的聯名服裝和配件系列。以及由Palace設計的首款汽車塗裝。

將街頭風格Palace與性能豪車Mercedes-AMG的理念灌輸在設計上。（取材自Mercedes-AMG）

這次的汽車塗裝設計概念也會呈現在Mercedes-AMG HRT車隊的AMG GT3賽車上。這輛由Palace設計的AMG GT3也在6月3日開幕的2021德國 紐柏林ADAC TOTAL 24h-Rennen 24小時耐久賽登場，熟悉的AMG GT3賽車披著這件潮流外衣，將Palace X Mercedes-AMG的理念貫徹在綠色地獄的賽道上。

白色劍齒虎的塗裝在AMG GT3賽車上相當霸氣。（取材自Mercedes-AMG）

Palace說起塗裝的設計概念，是受到耐久賽的精神和AMG的Logo所啟發，他們設計了一個獨特的系列，將街頭服飾與賽車美學世界互相融合，因此Palace在AMG GT3的引擎蓋上放入一隻白色的劍齒虎作為兩個品牌融合的象徵，並且搭配了其棲息地顏色作為配色，橙色、紫色、以及黑色和白色色調讓人聯想到印度大草原的落日和老虎的皮毛。

將Palace與Mercedes-AMG的廠徽做結合。（取材自Mercedes-AMG）

同時Palace也將此概念延伸到聯名的服飾上。該服飾系列將流行的街頭元素與標有AMG Logo的賽車相結合，並創造Palace和AMG專屬合作圖騰，讓這些服飾與配件能夠更好的傳達合作的理念。

來源：Mercedes-AMG