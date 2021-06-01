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懷舊風格超對味 CITIZEN復刻人氣電子表

記者曾智緯／綜合報導
CITIZEN在80年代呼應社會氛圍的而生的ANA-DIGI TEMP腕表，全新配色今年開賣。（圖：CITIZEN提供）
CITIZEN在80年代呼應社會氛圍的而生的ANA-DIGI TEMP腕表，全新配色今年開賣。（圖：CITIZEN提供）

懷舊風格是近年流行的最大趨勢，而CITIZEN在80年代呼應社會氛圍的而生的ANA-DIGI TEMP腕表，帶有復古格調的外觀，依舊是潮流迷的最愛，今年全新配色也於今年開賣。另外，延續同樣概念，CITIZEN還復刻了經典飛行表，以雋永色調重新定義風格。

將近40年前，為了反映當時盛行的復古未來主義，CITIZEN推出一款兼具指針顯時（ANA）、數位顯時（DIGI）及溫度計測（TEMP）於一體的ANA-DIGI TEMP腕表。一推出之後，就深獲消費者的喜愛，自此後更成為CITIZEN連年熱銷的經典款式之一，更曾與潮牌合作推出聯名款，奠定在潮流的地位。今年，品牌維持了經典的外觀設計，以過去對未來的想像作為靈感，分別推出黑、金與銀的新配色。具備了方型不鏽鋼表殼與金屬鍊帶配置，獨特的復古風格，還沒上市就引起熱烈討論，即使非限量款，拍賣平台就出現了許多代買、預購需求，人氣之旺可見一斑。

CITIZN JG2105-93E腕表，鍍黑色不鏽鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZ...
CITIZN JG2105-93E腕表，鍍黑色不鏽鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZEN提供）

CITIZN JG2103-72X腕表，鍍金色不鏽鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZ...
CITIZN JG2103-72X腕表，鍍金色不鏽鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZEN提供）

CITIZN JG2101-78E腕表，不鏽鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZEN提...
CITIZN JG2101-78E腕表，不鏽鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZEN提供）

帶有懷舊感的表款，還包括CITIZEN自飛行表擷取DNA的全新光動能計時系列，還原20年代的製表美學。CITIZEN以現代製程賦予湛藍、象牙白的表盤，搭配傳統三眼計時盤、日期窗，並輔以現代表款少見的BASE 30 PULSOMETER（脈搏計測功能），讓復古感更為強烈。不僅如此，同樣為湛藍表盤的CA4505-80L、CA4503-18L表款，就分別搭配了鍍黑或鍍玫瑰金的表殼，更凸顯了其細膩質感。

CITIZN CA4505-80L腕表，鍍碳黑不鏽鋼表殼。（圖：CITIZEN提...
CITIZN CA4505-80L腕表，鍍碳黑不鏽鋼表殼。（圖：CITIZEN提供）

CITIZN CA4500-16X腕表，不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶。（圖：CITI...
CITIZN CA4500-16X腕表，不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶。（圖：CITIZEN提供）

CITIZN CA4503-18L腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶。（圖：...
CITIZN CA4503-18L腕表，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼、搭配皮革表帶。（圖：CITIZEN提供）

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