富藝斯春拍獻DFL美鑽與藍鑽 百達翡麗與勞力士競人氣

百達翡麗第一代型號2499 ，18K黃金萬年曆計時腕表， 1953年製，是目前市場唯一僅知仍保有原裝證書的第一代2499型號黃金版本，估價1,200萬港元起。（圖：富藝斯提供）

國際拍賣行富藝斯（Phillips）的香港 春拍將於6月2日起至5日止於香港萬豪酒店舉辦，不過原定於本周末起於台北、台中舉辦的預展，因疫情嚴峻而取消。其中珠寶鐘表的部分於上周末舉辦台灣 媒體雲端預覽，由鐘表專家陳慧雯與珠寶專家劉咏儒線上解說介紹精選拍品。

本季鐘表春拍領銜拍品為市場上唯一僅知附有原裝證書的百達翡麗（Patek Philippe）第一代型號2499黃金版本。專家表示這枚腕表的型號本身就深具收藏價值，加上品項非常優秀、表密表殼印記與上面的字體都很清楚，同時來源有序，原來的義大利 家庭於1956年從百達翡麗代理店購入後，目前傳給家族第三代，非常難得。

百達翡麗第一代型號2499 ，18K黃金萬年曆計時腕表， 1953年製，是目前市場唯一僅知仍保有原裝證書的第一代2499型號黃金版本，估價1,200萬港元起。（圖：富藝斯提供）

百達翡麗型號1538M太陽能銅鍍金掐絲琺瑯圓頂座鐘「春雪與丹頂鶴」，由琺瑯師L. Rhee繪製簽署，2008年製。附原裝證書，估價62萬港元起。（圖：富藝斯提供）

而預覽也特別介紹一件獨一無二的百達翡麗型號1538M太陽能銅鍍金掐絲琺瑯圓頂座鐘。百達翡麗的琺瑯鐘每個圖案都獨一無二。此拍品來自重要華人收藏家，圖案為春雪初融時丹頂鶴開始活動、代表新的開始，構圖上環繞一家三口丹頂鶴，用色討喜、寓意良好。同時還有值得注意的3枚勞力士腕表上拍，包括勞力士型號6241配香檳色面的14k黃金Daytona鍊帶腕表、型號1802的Day-Date鉑金鍊帶腕表、以及少見的萊姆綠色表圈「Submariner, Kermit」型號16610LV。

勞力士Day-Date型號1802，鉑金自動鍊帶腕表，備「Khanjar」阿曼雙刀圖誌表盤、鑽石時標，特為阿曼蘇丹國製造，由英國Asprey銷售，約1975年製，估價約47萬港元起。（圖：富藝斯提供）

勞力士Cosmograph Daytona型號6241，14K黃金計時鍊帶腕表備配香檳色Paul Newman表盤，約1969年製。（圖：富藝斯提供）

勞力士Submariner, Kermit型號16610LV精鋼自動鍊帶腕表，約2007年製，附原裝證書、表盒、配件，估價78,000 港元起。（圖：富藝斯提供）

10.59克拉D色無瑕Type IIa鑽石戒指。（圖：富藝斯提供）

珠寶部分，本季總共165件拍品上拍、總價值逾1000萬美金，是數量最多的一次，共分4大主題。D FLAWLESS系列，焦點為封面拍品：10.59克拉D FL上丁方型切割（Asscher Cut）Type IIa美鑽，來自南非。彩鑽部分聚焦封底拍品，本來是一套的藍鑽戒指耳環，戒指為2.21克拉梨形切割的Fancy blue藍鑽，耳環則為梨形切割的1.12與1.13克拉耳環一對。藍鑽通常會帶灰或綠，但此三枚都沒有，如天空般純淨。

2.21克拉彩藍鑽鑽戒/吊墜，估價400萬港元起。（圖：富藝斯提供）

1.12及1.13克拉彩藍色鑽石配鑽石耳環一對，估價400萬港元起。（圖：富藝斯提供）

海瑞溫斯頓Winston Cluster手鍊，鑽石總重55克拉，估價200萬港元起。（圖：富藝斯提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）系列則以花環系列（Cluster）為主，是品牌自1940年代以來最著名的作品。彩寶系列則有一枚鑲嵌4克拉圓形明亮式切割的緬甸鴿血紅鑽戒，來自著名品牌卡地亞（Cartier），車工罕見、鑲工精緻，配原裝盒與證書。