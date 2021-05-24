我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

金高銀搭香奈兒N˚5珠寶 15秒影片令人神魂顛倒

記者孫曼／綜合報導
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。（取材自Instagram）
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。（取材自Instagram）

南韓女星、香奈兒（CHANEL）品牌大使金高銀，日前在自己IG分享拍攝時尚雜誌的影片與時尚大片。在動態的影響中，她以微捲的鮑伯短髮，搭配一身全白的香奈兒，演繹品牌最新的ETERNAL N°5系列珠寶，展現有點成熟的優雅女人韻味。而在平面照中，金高銀則將測分短髮收起、疏成髮尾微翹的父故造型，搭配材質和設計都簡約俐落的黑白色調服裝，展現清新純淨的極簡主義魅力，更加凸顯ETERNAL N°5系列珠寶獨特的摩登風格。

今年，香奈兒經典的N°5 香水歡慶100周年，香奈兒高級珠寶創意工作室也同時推出全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」，結合香水的意象，透過鑽石與18K白金等珍貴素材，轉化為貼身配戴的璀璨珠寶，共包括2款項鍊、不對稱耳環、以及一枚戒指等4款新作，讓人能將這永恆好運的符碼隨身攜帶。

ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及1...
ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及19顆總重約0.20克拉明亮式切割鑽石，台幣24萬4000元(約8720美元)。（圖：香奈兒提供）
ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽...
ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，台幣27萬4000元（約9792美元）。（圖：香奈兒提供）

系列設計以香奈兒標準字的阿拉伯數字「5」為主角，小型款項鍊以「5」搭配水滴造型墜飾，大型款項鍊則裝飾鑽石流蘇，彷彿香水滴落於頸項的瞬間，兩款項鍊皆可隨個人配戴習慣和當天服裝調整長度。戒指，以中央略為升高的手法彰顯主鑽的璀璨效果，不對稱設計的ETERNAL N°5耳環一側為數字符號「5」，另一側則為可轉換式鑽石耳環，可單獨作為耳釘配戴，展現品牌創意美學。

金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。（取材自Inst...
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。（取材自Instagram）
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌短片。（取材自In...
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌短片。（取材自Instagram）

南韓

上一則

5月24日星座運勢 射手一切隨緣 摩羯愛情回溫

下一則

大象跌深溝 獲救後「1個特殊動作」引網友激辯

延伸閱讀

外行人也會 鑽石專家分享5招選購祕訣

外行人也會 鑽石專家分享5招選購祕訣
銀泰珠寶旗艦店擴大營業 新張優惠

銀泰珠寶旗艦店擴大營業 新張優惠
創意總監教你搭 Boucheron珠寶學院線上開課

創意總監教你搭 Boucheron珠寶學院線上開課
舒淇「深V半球」放送高級珠寶 令人「意遊未盡」

舒淇「深V半球」放送高級珠寶 令人「意遊未盡」

熱門新聞

美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

2021-05-21 22:42
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

2021-05-17 05:51
勞力士近日在官方instagram帳號發表探險家二號Explorer II腕表的改版細節，解謎也引起網友熱議。（取材自Instagram、合成圖）

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

2021-05-22 02:46
歐新社

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

2021-05-18 02:50
科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

2021-05-16 02:42
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)

星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

2021-05-22 01:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？