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全新美洲豹珠寶輕盈好混搭 卡地亞經典再進化

記者孫曼／綜合報導
英國女星安娜貝華里斯演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖：卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖：卡地亞提供

說到卡地亞（Cartier），美洲豹（La Panthère）系列的珠寶與鐘表，是許多人印象最深刻的代表作。美洲豹自1914年出現在卡地亞的作品中，並於自此便一直為品牌的設計師帶來無限靈感，設計不斷演化，並於1950年間由傳奇設計師貞杜桑（Jeanne Toussaint）大膽躍然為立體珠寶，風靡全球至今。

英國女星安娜貝華里斯演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖：卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖：卡地亞提供

2021年，美洲豹系列迎來全新的作品。隨著生活習慣與當代時尚演進，日常混搭、堆疊配戴珠寶，創造出與眾不同的個人風格，成為主流趨勢。全新可疊戴式的美洲豹手環以及日常生活中隨興配戴的豹頭項鍊，讓配戴者能依不同個性及想法，創造出全新的穿搭組合。

英國女星安娜貝華里斯演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖：卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖：卡地亞提供

La Panthère美洲豹系列珠寶推出全新手環作品。圖：卡地亞提供
La Panthère美洲豹系列珠寶推出全新手環作品。圖：卡地亞提供

飾以豹頭的手環向來是美洲豹系列的典範之作，全新手環精緻柔軟，無需配備任何內置式彈簧，完全依靠傑出精湛的金工技術來確保其柔韌便於配戴、與肌膚完美貼合，呈現前所未見的美洲豹靈動身姿。

La Panthère美洲豹鑽石項鍊，白K金、縞瑪瑙、祖母綠豹眼、黑色真漆斑點。...
La Panthère美洲豹鑽石項鍊，白K金、縞瑪瑙、祖母綠豹眼、黑色真漆斑點。圖：卡地亞提供

La Panthère美洲豹項鍊，黃K金、縞瑪瑙豹鼻、沙弗萊石豹眼、黑色真漆斑點...
La Panthère美洲豹項鍊，黃K金、縞瑪瑙豹鼻、沙弗萊石豹眼、黑色真漆斑點。圖：卡地亞提供

延續卡地亞美學的精髓，整體線條極致簡潔，設計簡約大方，造型圓潤的黃K金環身，從鑲嵌祖母綠或沙弗萊石豹眼的立體豹頭延伸而出。玫瑰金或黃K金款式還備有鋪鑲鑽石豹頭，或鋪鑲鑽石豹頭與豹尾設計可供選擇。同時登場的美洲豹項鍊備有黃K金款與白K金鑲鑽款，高辨識度與精巧的尺寸，是入門美洲豹首選。

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