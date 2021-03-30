珍罕百達翡麗領銜 富藝斯、佳士得迎鐘表季

富藝斯公布「名表薈萃-日內瓦XIII」第二波亮相的焦點拍品。（圖：富藝斯提供）

百達翡麗（Patek Philippe）可以說是當今拍賣 市場價值最穩定的品牌。富藝斯（Phillips）鐘表繼今年初宣布5月8至9日舉行之「名錶薈萃-日內瓦XIII」推出一套四代百達翡麗型號2499之後，公布第二波亮相的焦點拍品。佳士得（Christie’s）日前公布3月到6月間將於杜拜、紐約 、香港 與日內瓦等地一系列共10場的名表拍賣季行程，其中有八場為線上專場，各地領拍焦點也都是百達翡麗的珍罕之作。

富藝斯發布第二波的亮點拍品中，包含一枚極度珍罕百達翡麗型號5004不銹鋼萬年曆追針計時腕表，將以無底價形式上拍，估價20萬瑞郎（約21.2萬美元）起。

富藝斯「名表薈萃-日內瓦XIII」百達翡麗型號5950玫瑰金腕表搭配粉色表盤首次出現拍賣市場，估價20萬瑞郎起。（圖：富藝斯提供）

百達翡麗型號5004不銹鋼萬年曆追針計時腕表，將以無底價形式於富藝斯「名表薈萃-日內瓦XIII」上拍，估價20萬瑞郎起。（圖：富藝斯提供）

型號5004當時是只接受品牌的高級客戶申請訂製的特殊款，從未出現於百達翡麗的型錄中，而停產前僅生產約50枚為不銹鋼材質，只有六枚曾出現在拍賣市場。

即日起至4月8日止於線上舉辦的佳士得杜拜名表線上拍賣會，為目前史上首場成交金額可能破1000萬美元的純線上全球拍賣會，共有約200個拍品，包括以鉑金打造的百達翡麗Sky Moon Tourbillon型號5002，這是百達翡麗當時所生產最複雜的腕表。

緊接於4月登場的紐約拍賣會則將推出包知百達翡麗的萬年曆白金腕表型號3448，以及百達翡麗與Tiffany & Co.兩大名牌聯手打造的知名雙商標腕表型號1463。5月日內瓦拍賣會除了有夢幻型號1518的的罕見Serpico Y Laino聯名與型號3974G，香港的夜拍則以一枚18K黃金百達翡麗型號3448J Alan Banbery與可能是獨一無二的鉑金1415HU作為本季估價最高的拍品。