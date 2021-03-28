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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

慵懶又帥氣…宋仲基穿的睡袍 想要也買不到啦

記者楊詩涵／綜合報導
宋仲基在「黑道律師文森佐」的睡袍、睡衣穿搭相當迷人。(取材自tvN Instagram)
宋仲基在「黑道律師文森佐」的睡袍、睡衣穿搭相當迷人。(取材自tvN Instagram)

韓星宋仲基，離婚後顏值、身材都攀登巔峰，在熱播中的韓劇「黑道律師文森佐」第一集就脫衣洗澡拉抬收視；宋仲基的每集穿搭更像是奢華西裝實境秀，讓西裝控的女孩們看得不亦樂乎，連他穿的睡袍，都散發出絲緞光芒、看起來觸感極佳，簡直逼迫人起邪念。

原價64萬韓元的睡袍，拜宋仲基魅力所賜已完售。(取材自happiestness官...
原價64萬韓元的睡袍，拜宋仲基魅力所賜已完售。(取材自happiestness官網)

宋仲基的睡袍、睡衣都是來自南韓品牌，第4集當中，飾演文森佐卡薩諾的宋仲基首度穿上睡袍，帥氣逼人，這套來自happiestness的純絲睡衣，是Hugo系列的Spark of Light款式，以黑夜中綻放的光芒作為靈感設計，海軍藍為底、勃根地酒紅色絲線緄邊更增添了奢華精緻感，拜文森佐魅力之賜，原價64萬韓元(566美元)的睡袍，即使打6折也已完售；而李棟旭也曾經穿著happiestness Hugo系列的Dahlia Dreams款式，展現慵懶迷人的帥氣。

EVENIE的睡袍。(取材自EVENIE官網)
EVENIE的睡袍。(取材自EVENIE官網)

而第9集宋仲基煮拉麵、全汝彬掌握曖昧距離逼近他背後的畫面，宋仲基穿了相對平價的EVENIE的睡袍和條紋睡衣，這也是BTS的金泰亨曾經選搭的款式；宋仲基選搭的EVENIE睡袍韓幣6萬4800元、睡衣和睡褲5萬4800元，折合分別約57美元、48美元，價格相當親民。

宋仲基在「黑道律師文森佐」劇中展現西裝穿搭的極致帥。(取材自tvN Instag...
宋仲基在「黑道律師文森佐」劇中展現西裝穿搭的極致帥。(取材自tvN Instagram)

宋仲基 韓劇 南韓

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