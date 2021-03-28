慵懶又帥氣…宋仲基穿的睡袍 想要也買不到啦

宋仲基在「黑道律師文森佐」的睡袍、睡衣穿搭相當迷人。(取材自tvN Instagram)

韓星宋仲基 ，離婚後顏值、身材都攀登巔峰，在熱播中的韓劇 「黑道律師文森佐」第一集就脫衣洗澡拉抬收視；宋仲基的每集穿搭更像是奢華西裝實境秀，讓西裝控的女孩們看得不亦樂乎，連他穿的睡袍，都散發出絲緞光芒、看起來觸感極佳，簡直逼迫人起邪念。

原價64萬韓元的睡袍，拜宋仲基魅力所賜已完售。(取材自happiestness官網)

宋仲基的睡袍、睡衣都是來自南韓 品牌，第4集當中，飾演文森佐卡薩諾的宋仲基首度穿上睡袍，帥氣逼人，這套來自happiestness的純絲睡衣，是Hugo系列的Spark of Light款式，以黑夜中綻放的光芒作為靈感設計，海軍藍為底、勃根地酒紅色絲線緄邊更增添了奢華精緻感，拜文森佐魅力之賜，原價64萬韓元(566美元)的睡袍，即使打6折也已完售；而李棟旭也曾經穿著happiestness Hugo系列的Dahlia Dreams款式，展現慵懶迷人的帥氣。

EVENIE的睡袍。(取材自EVENIE官網)

而第9集宋仲基煮拉麵、全汝彬掌握曖昧距離逼近他背後的畫面，宋仲基穿了相對平價的EVENIE的睡袍和條紋睡衣，這也是BTS的金泰亨曾經選搭的款式；宋仲基選搭的EVENIE睡袍韓幣6萬4800元、睡衣和睡褲5萬4800元，折合分別約57美元、48美元，價格相當親民。