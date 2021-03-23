紅通通就是帥 Bell & Ross青銅腕表再進擊

柏萊士（Bell＆Ross）在2018年黑色版、2019年綠色版與2020年藍色版後，品牌再度帶來一枚搶眼的BR 03-92 DIVER RED BRONZE紅色新作。圖： Bell & Ross提供

潛水表，不只為了夏天而誕生，能抵抗水氣、具有強悍防水性能，讓潛水表就像球鞋、就像超跑 ，是一年365天不分季節的四時之選。柏萊士（Bell＆Ross）的DIVER BRONZE青銅潛水表頗受歡迎，在2018年黑色版、2019年綠色版與2020年藍色版後，品牌再度帶來一枚搶眼的BR 03-92 DIVER RED BRONZE紅色限量版新作，火熱搶市。

新款BR 03-92的表殼與表圈都採用了經磨砂與拋光處理的CuSn8青銅，同時再搭配紅色陽極氧化表圈、紅漆表盤與紅棕色表帶，讓「紅、銅」相映成趣。圖： Bell & Ross提供

以雙色NATO表帶襯紅色表圈與表盤的RADO庫克船長青銅潛水腕表。圖：雷達表提供

新款BR 03-92的表殼與表圈都採用了經磨砂與拋光處理的CuSn8青銅，這是一種由92%銅與8%錫製成的合金，同時再搭配紅色陽極氧化表圈、紅漆表盤與紅棕色表帶，透過不同層次、明亮的紅，讓「紅、銅」相映成趣，具備自動上鍊機芯的表款將採限量999只，防水性能可達300米，另附黑色橡膠表帶一條。

意猶未盡？雷達（RADO）另也有一款庫克 船長系列腕表，「銅」樣散發復古氣息。紅黃雙色NATO表帶、青銅表殼與紅色表盤，還有帶上弧度的藍寶石水晶鏡面，並有著超過三日的80小時動力儲存；追求精準度？帝舵（TUDOR）Black Bay潛水表（M79230R-0009）雖無紅色面盤，但有著紅色鋁質表圈搭配紅色尼龍帶，而且用上表廠具「瑞士天文認」證的自製機芯MT5602。