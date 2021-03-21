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用鑽石記錄人生 De Beers設計藏故事 上網也能訂製

記者孫曼／綜合報導
De Beers DB Classic密釘鑲鑽系列經典單鑽戒指。（圖：De Beers提供）
De Beers DB Classic密釘鑲鑽系列經典單鑽戒指。（圖：De Beers提供）

天然鑽石與生俱來的稀有性、堅硬、與永恆等特質，成為銘記珍貴的時刻、人與人之間的感情連結及承諾無可替代的最佳象徵。尤其是對於千禧世代及Z世代族群，鑽石珠寶除了能用來慶祝伴侶關係、人生的里程碑，或是也是個人風格表達方式之一。

De Beers經典單鑽系列，以多種別具意義的設計，彰顯每一顆鑽石的獨特性，讓每一位配戴者都能找到屬於自己的鑽石與故事。以羅馬神話中賽姬（Psyche）與愛神丘比特（Cupid）之間克服一切阻礙的愛情為靈感的DB Classic，經典的V型鑲嵌托高主鑽迎向最多光芒。Infinity系列以交疊環繞的戒環打造充滿藝術感的「∞」符號象徵永恆。而以閃耀的密釘微鑲鑽石圈環襯托主鑽的Aura系列，設計靈感可追溯至東羅馬帝國拜占庭（Byzantine）時期的傳統。The Promise系列則以古老英國習俗綁手禮（Hand-fasting）為啟發，戒指上的圖案猶如一條牽引二人的緣份線、將兩枚戒環合而為一。

同時，De Beers在專賣店上也提供「For You, Forever」量身訂製服務，需時約3至12週的時間。品牌也首開先例於全球十數個國家與地區，於官方網上商店debeers.tw可訂購售價25萬美元以內的De Beers珠寶的服務，此服務也適用於單鑽戒指和訂婚戒指。顧客亦可透過官網索取免費的De Beers戒圍測量尺，以便訂製最適合的尺寸。訂製作品亦享有免費的安全性配送及30天內免費退換貨服務。

De Beers訂製婚戒亦提供花式切割鑽石做為主鑽選擇。（圖：De Beers提...
De Beers訂製婚戒亦提供花式切割鑽石做為主鑽選擇。（圖：De Beers提供）
Aura鉑金梨形鑽石戒指，主鑽0.50克拉起。（圖：De Beers提供）
Aura鉑金梨形鑽石戒指，主鑽0.50克拉起。（圖：De Beers提供）
The Promise 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指，主鑽1克拉起。（圖：De...
The Promise 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指，主鑽1克拉起。（圖：De Beers提供）
Infinity 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指，主鑽0.70克拉起。（圖：De...
Infinity 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指，主鑽0.70克拉起。（圖：De Beers提供）
DB Classic鉑金祖母綠式切割鑽石戒指，主鑽1克拉起。（圖：De Beer...
DB Classic鉑金祖母綠式切割鑽石戒指，主鑽1克拉起。（圖：De Beers提供）
De Beers Iris火光檢測儀。（圖：De Beers提供）
De Beers Iris火光檢測儀。（圖：De Beers提供）
Infinity 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指，主鑽0.70克拉起，可搭配In...
Infinity 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指，主鑽0.70克拉起，可搭配Infinity 18K玫瑰金戒指配戴。（圖：De Beers提供）
DB Classic鉑金圓形明亮式鑽石密釘鑲鑽戒指，主鑽0.30克拉起。（圖：D...
DB Classic鉑金圓形明亮式鑽石密釘鑲鑽戒指，主鑽0.30克拉起。（圖：De Beers提供）

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