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時間逸品 高珀富斯推Balancier Contemporain紅金腕表

記者釋俊哲／綜合報導
39毫米的表殼，由於沒有過往表廠擅長的複雜功能，機芯零件僅255枚，尺寸縮小也屬合理。（圖：Greubel Forsey提供）
39毫米的表殼，由於沒有過往表廠擅長的複雜功能，機芯零件僅255枚，尺寸縮小也屬合理。（圖：Greubel Forsey提供）

真正經典的設計，總是有讓人再三回味之處。就像同一個包包、同一款皮鞋、或是同一台跑車，換上新的顏色、小改款不同的細節，總讓人覺得：實在太美了，這個也想帶回家，一如時間的收藏級逸品：高珀富斯（Greubel Forsey）的Balancier Contemporain腕表、紅金款。

Greubel Forsey Balancier Contemporain擺輪腕...
Greubel Forsey Balancier Contemporain擺輪腕表紅金款。（圖：Greubel Forsey提供）

初代Balancier Contemporain擺輪腕表曾在2019年推出，使用白金表殼，也是品牌不多見、不具備複雜功能如30°雙體陀飛輪、恆定動力裝置、大小自鳴三問的小三針款，但這無損於表款超乎水準之上的精緻度與細節打磨拋光修飾。39毫米的表殼有別於過往尺寸、偏小，但半開放式的表面，呈現層層堆疊的建築立體氣勢。

半開放式的39毫米表面中，呈現三個不同水平面段差、層層堆疊的建築氣勢。（圖：Gr...
半開放式的39毫米表面中，呈現三個不同水平面段差、層層堆疊的建築氣勢。（圖：Greubel Forsey提供）

面盤右上角偏心的時間顯示，中央再呈現鏤空的狀態，讓人一窺底部的發條盒與齒輪，逆時針欣賞，11點鐘方向的72小時動力儲存，以細長的藍鋼指針指示；來到9點鐘方向有著來到9點鐘方向有著小巧、同樣藍鋼指針的小秒針，最後來到6點鐘方向，則是加大、視覺重頭戲的Balancier Contemporain擺輪。整個面盤上呈現三個不同水平面的「段差」，無論是水平或垂直，時而以磨砂、時而鏡面打磨，質地交錯對比。

六點鐘方向的大型擺輪，是Greubel Forsey的機芯經典特色。（圖：Gre...
六點鐘方向的大型擺輪，是Greubel Forsey的機芯經典特色。（圖：Greubel Forsey提供）

機芯共由255個零件組成，2019年的白金表殼限量33只；2021年的紅金款官方資料並未註明限量，但以表廠年產數百只的產能，幾乎就等於限量。白金、紅金？大人是不用做選擇的。

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