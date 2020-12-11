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疫情下難辦時裝秀 Balenciaga用電玩展示新衣

記者吳曉涵／綜合報導
從今年四月就開始企劃的這個電玩遊戲名為「Afterworld: The Age of Tomorrow後世：明日世界」。（圖：Balenciaga提供）
從今年四月就開始企劃的這個電玩遊戲名為「Afterworld: The Age of Tomorrow後世：明日世界」。（圖：Balenciaga提供）

疫情時代時裝發表模式不斷推陳出新，向來有著許多搞怪點子的Balenciaga，繼10月以音樂影片形式呈現夏季21 Pre-Collection系列後，這次居然乾脆推出一款電玩遊戲釋出秋季21系列作品，讓時尚迷們可以邊玩邊瀏覽最新的設計，非常有趣。

這是品牌首次於巴黎時裝周之外發布主要時裝系列，從今年4月就開始企畫的這個電玩遊戲名為「Afterworld: The Age of Tomorrow後世：明日世界」，呼應大家在今年深刻感受到的各種不確定性。場景設定在2031年，講述人類的服飾在多年以後將會發生的變化，特別強調衣著穿戴的經久性和永續重塑再生利用的理念。

遊戲畫面。（圖：Balenciaga提供）
遊戲畫面。（圖：Balenciaga提供）

每位玩家在遊戲中可以看到服飾店、大街、森林等地，只要完成沿途的挑戰任務，就可在山頂上發現驚喜。沿路上遇到的人物，都穿戴著Balenciaga秋季21系列時裝，就連lookbook也是以遊戲中選取角色介面的呈現方式，搭配各種備戰pose，可說是顧到各種遊戲細節。

遊戲畫面。（圖：Balenciaga提供）
遊戲畫面。（圖：Balenciaga提供）

在這次的新品方面，也可以深刻感受到一種保護自我、隨時迎戰的強悍感，首先最先注意到的一定是伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。壓軸的一套鉸接金屬套裝也呈現出宛如現代聖女貞德的概念，搭配銀色亮片裝飾物，像龍皮或一團纏繞的冰柱，堅硬又精緻。

壓軸的一套鉸接金屬套裝也呈現出宛如現代聖女貞德的概念，搭配銀色亮片裝飾物，像龍皮...
壓軸的一套鉸接金屬套裝也呈現出宛如現代聖女貞德的概念，搭配銀色亮片裝飾物，像龍皮或一團纏繞的冰柱，堅硬又精緻。（圖：Balenciaga提供）

印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝，標語元素透過T恤上「若迷路可引導穿衣者至Balenciaga門店」、襯衫上關於可持續時尚和終結衣物浪費的資訊來呈現。還有各種拼貼重組的設計、不平衡的輪廓剪裁、毛毯變成的外套或斗篷式披肩、由T恤針織材質製作的做舊處理訂製西服、可以當成旅行雙肩包的多功能大衣等等，除了傳遞顛覆以往穿著邏輯的概念，也同樣充滿了一種具備時尚感又永保自我的強大防禦精神。

印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝。（圖：Balen...
印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝。（圖：Balenciaga提供）

伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的...
伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。（圖：Balenciaga提供）

整個系列除了傳遞顛覆以往穿著邏輯的概念，也同樣充滿了一種具備時尚感又永保自我的強...
整個系列除了傳遞顛覆以往穿著邏輯的概念，也同樣充滿了一種具備時尚感又永保自我的強大防禦精神。（圖：Balenciaga提供）

伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的...
伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。（圖：Balenciaga提供）

印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝。（圖：Balen...
印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝。（圖：Balenciaga提供）

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