我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

網拍瘋潮流！佳士得紐約 推史上最盛大SUPREME專場

記者孫曼／綜合報導
奈良美智「Star Island」，估價1萬5000美元起。(圖：佳士得提供)
奈良美智「Star Island」，估價1萬5000美元起。(圖：佳士得提供)

全球網路拍賣買家賣家年輕化，潮流與從潮流起家的知名藝術家掀起熱潮。佳士得（Christie’s）紐約自即日起推出名為「Latest x Greatest」一系列共3場個線上主題拍賣，包括以知名潮牌SUPREME為主題的「Behind The Box：1994-2020」專拍、以戰後與當代藝術為主題的「First Open Online」以及聚焦日本當代藝術家村上隆與奈良美智的「Murakami/Nara」專場。

1994-2020年完整LOGO貼紙組，3萬美元起。(圖：佳士得提供)
1994-2020年完整LOGO貼紙組，3萬美元起。(圖：佳士得提供)

佳士得紐約自12月1日起至15日止舉辦的「Behind The Box: 1994-2020」專拍，由知名SUPREME專家Ross Wilson策展，全數是來自知名藏家的各式SUPREME創立26年來的珍罕藏品，甚至包括非公開販售的樣品等，是有史以來以SUPREME為主題的專場中規模最盛大的一次。焦點拍品包括SUPREME與路易威登（Louis Vuitton）、川久保玲品牌Comme des Garçons、Nike等知名國際品牌跨界聯名之作，以及一系列當紅藝術家Damien Hirst、KAWS、村上隆聯名的滑板等，連腳踏車、摩托車、完整全系列的logo貼紙、彈珠台等一應俱全，粉絲不容錯過。

完整套裝DAMIEN HIRST聯名滑板其中三件，估價1萬美元起。(圖：佳士得提...
完整套裝DAMIEN HIRST聯名滑板其中三件，估價1萬美元起。(圖：佳士得提供)

與「Behind The Box: 1994-2020」同時登場的「First Open Online」則以戰後當代藝術為主，包括奈良美智的雕塑、當紅藝術家Larry Poons、Sam Gilliam、Mary Heilmann、Kenny Scharf、Shara Hughes等人的作品。深受新世代喜愛的村上隆與奈良美智專場「Murakami/Nara」則自即日起至12月11日止，聚焦兩位日本藝術家的紙上作品，拍品估價2千美元起，是入門收藏的好機會。

SHARA HUGHES作品「Broccoli Trees」，估價1萬美元起。(...
SHARA HUGHES作品「Broccoli Trees」，估價1萬美元起。(圖：佳士得提供)

MARY HEILMANN作品「Chrysanthemum Fan。(圖：佳士得...
MARY HEILMANN作品「Chrysanthemum Fan。(圖：佳士得提供)

紐約 拍賣 日本

上一則

22歲結婚 27歲當上富豪 網驚：天啊奶茶妹妹才27歲

下一則

嬤錯發感恩節簡訊 認了陌生孫 連5年聚餐今年最感傷…

延伸閱讀

中國88隻狗躲過「餐桌菜餚」命運 本周將抵紐約

中國88隻狗躲過「餐桌菜餚」命運 本周將抵紐約

防疫升級 新州放棄三州聯合隔離預警

防疫升級 新州放棄三州聯合隔離預警
男嫌在紐約法拉盛市中心攻擊並搶劫 警方通緝

男嫌在紐約法拉盛市中心攻擊並搶劫 警方通緝
紐約失業率仍居高不下 紐約市情況更糟

紐約失業率仍居高不下 紐約市情況更糟

熱門新聞

英國高中少女Ella Norton（圖上方人物），被認為是「最像艾瑪華森」的人。（取材自Instagram）

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

2020-11-24 02:26
月曆的封面模特兒是7位來自游泳校隊的同學，他們在劍橋大學歷史悠久、成立於1816年的「菲茨威廉博物館」內取景，並透過側身喬角度、俐落長髮和長條大毛巾來遮羞。（取材自Cambridge Blues Naked Calendar官方臉書）

脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心

2020-11-18 22:06
泰國王妃詩妮娜。路透

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

2020-11-23 04:57
高嘉瑜臉書貼出租屋處衣物堆積照片。圖／取自高嘉瑜臉書

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

2020-11-22 17:19
蘋果iPhone 4S當年在中國開賣，不少「果粉」及黃牛瘋狂搶購。（本報資料照片）

九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎

2020-11-20 01:28
印度一名攝影師近日在托多巴安達里老虎保育區內，驚見一場熊與老虎的「世紀大對決」。Arpit Parekh

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

2020-11-25 05:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？