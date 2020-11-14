2020年「鐘表奧斯卡」最佳男表 買不到啦！

薑是老的辣，擁有220多年歷史的江詩丹頓，今年以Overseas鏤雕萬年曆，拿下最佳曆象腕表，也是2017以來連續四年獲獎。(圖:Vacheron Constantin提供)

每個大型規模的產業，都會有一個獎項，肯定產業中一年以來的辛勤，並對創意、勇氣、成就獻上祝福。在美國電影 圈有「奧斯卡 金像獎」，而在瑞士高級鐘表則有「日內瓦鐘表大賞（GPHG）」，並在近日公布2020年的全數得獎清單。

其中最大獎的「最佳男表」是由當代最富盛名、獨立製表師Voutilainen的28SC腕表拿下，也是品牌同名製表師Kari Voutilainen首只將秒針設計於中心的機械表款，鈦金屬與精鋼各限量10只、已全數完售。

獨立製表品牌Greubel Forsey今年獲得最佳複雜功能男表。(圖:Greubel Forsey提供)

獨立製表品牌如Chronométrie Ferdinand、Greubel Forsey、H. Moser & Cie都有不俗表現，分別拿下最佳腕表、最佳複雜功能男表與最佳計時碼表等獎項。

中堅品牌如百年靈（Breitling）也有不俗表現，以Superocean Automatic 48毫米專賣店限定款、Superocean Heritage ’57 Limited Edition II兩款腕表，一次拿下最佳潛水表、小指針獎的兩項肯定。

霸氣外顯的百年靈（Breitling），今年以兩只腕表拿下最佳潛水表、小指針獎，展現硬派實力。(圖:Breitling提供)

最後可別忘了江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年以OVERSEAS鏤雕萬年曆拿下「最佳日曆與創新」獎，同時也是品牌在2017、2018、2019、2020年連續四屆獲獎。雖然貴為220多年的頂級大廠，但品牌製造的新款腕表仍頻頻受到產業內肯定，驗證一句老話：薑、還是老的辣！