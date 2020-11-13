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LV玩起來！Game On史上首個紅心皇后包款登場

記者楊詩涵／綜合報導
雷雅瑟杜演繹Game On系列服裝與配件。（圖：LV提供）
雷雅瑟杜演繹Game On系列服裝與配件。（圖：LV提供）

以時尚就是一場牌局為概念，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝藝術總監在2021早春中，呈現了一系列Game On時裝與配件，翻玩monogram帆布印花、撲克牌與品牌LV字樣，展現出亮眼俏皮的新樣貌，並且由品牌好友暨路易威登大使雷雅瑟杜（Léa Seydoux）演繹全系列。

Game On Dauphine手袋。（圖：LV提供）
Game On Dauphine手袋。（圖：LV提供）

Game On Coeur手袋。（圖：LV提供）
Game On Coeur手袋。（圖：LV提供）

雷雅瑟杜置身以撲克牌鋪陳的奇妙幻境之中，包括梅花、黑桃、方塊與愛心，也成為黑、白帆布上的小圖紋，Game On帆布包款在黑、白背景上，使用海洋藍與罌粟紅的對比色，重新演繹了monogram經典花紋，以小巧的紅心取代了路易威登的招牌花朵。Dauphine、Speedy、Neverfull、 Keepall等包款都換上新貌，裝飾著大量的撲克牌，龐大的紅心和花朵以鮮豔的紅、藍、粉、紫色呈現，點綴了金色調。

Game On Vanity手袋。（圖：LV提供）
Game On Vanity手袋。（圖：LV提供）

Game On Paname set側背袋。（圖：LV提供）
Game On Paname set側背袋。（圖：LV提供）

紅心皇后Coeur手袋是一大亮點，是品牌史上第一個心型包款，Paname set側背袋則是以肩帶將2個小型手袋繫在一起，可調節長度的肩帶亦是經典Monogram帆布精心打造，奢華的白色Capucines有著最搶眼的超大心型圖樣，鑲皮邊的Archlight運動鞋，也裝飾了鮮紅的心型圖案。Game On象徵一場輕鬆歡樂的冒險，雷雅瑟杜以各式活潑肢體演繹了泳裝搭褲裝、裙裝以及復古的條紋或印花時裝，曾獲坎城影展金棕櫚獎，她在2021年也將有4部電影上映，包括話題十足的「007：生死交戰（No Time to Die）」。

Game On Square手袋。（圖：LV提供）
Game On Square手袋。（圖：LV提供）

LV Archlight Game On運動鞋。（圖：LV提供）
LV Archlight Game On運動鞋。（圖：LV提供）

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