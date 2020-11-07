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總統大選膠著中 先來看看川普和白登手表戴哪款

記者釋俊哲 / 綜合報導
白登所配戴的OMEGA Speedmaster超霸登月計時碼表，或呈現了白登想要傳遞予公眾的印象：勇敢、挑戰、活力的時代特質。取材自Instagram
白登所配戴的OMEGA Speedmaster超霸登月計時碼表，或呈現了白登想要傳遞予公眾的印象：勇敢、挑戰、活力的時代特質。取材自Instagram

美國總統大選膠著中，全世界擁有最高權利的政治領袖雖然還未出爐，但或許先來看看川普白登兩人平時喜歡配戴的手表，是哪款？

復古風格鮮明的江詩丹頓Historiques 1968超薄腕表，是現任美國總統川...
復古風格鮮明的江詩丹頓Historiques 1968超薄腕表，是現任美國總統川普的腕上之選，斯文而雅緻。取材自Instagram

江詩丹頓Historiques 1968超薄腕表使用了超薄1120自動上鍊機芯，...
江詩丹頓Historiques 1968超薄腕表使用了超薄1120自動上鍊機芯，並具備日內瓦印記。圖：Vacheron Constantin。

雖然貌似霸氣外露，但川普熱愛的表款卻有些意外，是江詩丹頓（Vacheron Constantin）斯文古典的Historiques Ultra-thin超薄腕表1968。江詩丹頓是擁有260多年歷史的頂級瑞士頂級鐘表品牌，腕表設計則以1968年的一只古董表款為靈感，方正、簡約的K金表殼搭配素雅表面，並使用具日內瓦印記、K金自動盤的1120自動上鍊超薄機芯。超薄、簡約的氣質，與傳統川普給人的印象大異其趣，或揭露了川普在大鳴大放外，細膩、細心的隱藏人格。

富有全套替換Nato表帶、放大鏡、簡易替換工具的OMEGA Speedmaste...
富有全套替換Nato表帶、放大鏡、簡易替換工具的OMEGA Speedmaster超霸登月計時碼表。圖：OMEGA提供

而白登則常為媒體捕捉到、他所熱愛的表款是歐米茄（OMEGA）超霸（speedmaster）登月計時碼表。超霸登月（Moon Watch）計時碼表，最經典的設計，莫過於層次分明的計時次表盤、表圈可利於計算的測速儀，以及曾在1969年為太空人配戴登月的光榮史蹟。這只富有時代意義、復古風格中帶有經典時代意義的表款，甚至為白登在2017年拍攝時尚雜誌封面時以牛仔襯衫搭配造型，復以70多歲的熟齡之姿，帶來活力、精力的印象。

腕表是否反應品味與真實個性？看看豪邁直接的川普與高齡的白登，好像，有點這麼道理。

川普 白登 美國總統大選

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