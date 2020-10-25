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迎萬聖節！Disney x Pandora聖誕夜驚魂傑克來了

記者孫曼／綜合報導
Pandora與迪士尼合作推出聖誕夜驚魂串飾迎萬聖節。圖：Pandora提供
Pandora與迪士尼合作推出聖誕夜驚魂串飾迎萬聖節。圖：Pandora提供

萬聖節即將到來，以串飾聞名全球的丹麥品牌Pandora再度與迪士尼（Disney）合作，以熱映電影「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）中，身為 「Halloween Town」首腦人物的主角傑克（Jack Skellington）為主角，推出全新吊飾創作。

Disney x Pandora聖誕夜驚魂吊飾由 925 銀打造，採用雙層設計，一面以鏤雕出南瓜王傑克的圖騰，另一面則以閃爍彩色琺瑯染上萬聖節的詭譎氛圍，除了慶祝即將到來的萬聖節，也象徵著傑克一步步探尋自我價值、由內而外自我蛻變的歷程。

同時於本月上市的，還有Pandora秋季系列的魔幻創作，一系列作品以神祕主義為發想，將象徵生命奧秘與宇宙能量的符碼戴上手。五指併攏、掌心中盛著一隻眼睛的「法蒂瑪之手」（Hand of Hamsa），是自古代留傳下來的避邪符號，被認為擁有能量、也象徵著生命中的恩典與善意。

全知之眼串飾刻畫上帝法眼，寓意帶來幸運。另外還有代表幸運的馬蹄鐵、具有神秘力量的新月等，均以925銀鑄造。而想要善用色彩力量的人，也可以選擇妝點彩色鋯石的經典圓片雙層吊飾，同時亦有心型家庭樹等一系列象徵家族溫暖情誼的作品，串起深刻情感。

魔幻獨角獸925銀吊飾。圖：Pandora提供
魔幻獨角獸925銀吊飾。圖：Pandora提供
Disney x Pandora聖誕夜驚魂925銀吊飾。圖：Pandora提供
Disney x Pandora聖誕夜驚魂925銀吊飾。圖：Pandora提供
粉色鋯石心型家庭樹925銀吊飾。圖：Pandora提供
粉色鋯石心型家庭樹925銀吊飾。圖：Pandora提供
法蒂瑪之手925銀吊飾。圖：Pandora提供
法蒂瑪之手925銀吊飾。圖：Pandora提供

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