7月22日星座運勢 牡羊結識異性 處女財運不順

牡羊座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

整體運：★★★★★

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

工作進展緩慢，感覺壓力增大。

整體運：★☆☆☆☆

工作上要有計畫，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

運勢較弱，各方面都不太順遂。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

工作再忙，也不能冷落了對方。

整體運：★★★★☆

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的諒解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方一些關懷，否則事業、愛情也會兩頭誤；財運不順，出門得當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天周遭瀰漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

疲勞過度小心生病。

整體運：★★★☆☆

遇到以前的戀人時，別裝作沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

低調生活收獲更多快樂。

整體運：★★☆☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

等待，亦能成就好運。

整體運：★★★★☆

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔。暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

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