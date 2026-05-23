5月23日星座運勢 雙子心想事成 射手散播快樂
牡羊座
運勢平順，有利展現才華。
整體運：★★★☆☆
今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
異地求學的學生族情緒較反覆。
整體運：★★★★☆
沉浸於快樂的時候便會產生結婚的念頭，而另一半也會相當默契的給予配合，只是經濟實力還不太樂觀；內心突然有種強烈的存錢想法，且還會積極動員家人共同開源節流；今天是眾多幕後英雄展現才能的好時候。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
有心想事成的愉悅感。
整體運：★★★★★
與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
巨蟹座
身體健康，心情愉快。
整體運：★★★★☆
精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
拓展人脈的好時機。
整體運：★★★★☆
多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
晚上是你的活動高峰期。
整體運：★★★☆☆
撒嬌或迎合對方的想法是今天改善戀情的最佳方式，理智的妥協會讓你喚醒曾經的甜蜜戀情；小貪失財富，大貪則失財源，造成今天損失的罪魁禍首便是貪念；晚上顯得精力充沛，要參加公司宴會的人可不要錯過良機，會有展現才能的好機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。
整體運：★★★☆☆
今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計畫者慎之。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。
整體運：★★★★☆
今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
射手座
散播快樂，樂於助人。
整體運：★★★★★
今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
摩羯座
人緣佳，人情往來頻繁。
整體運：★★★★★
戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池，今天可以去游游泳，輕鬆一下。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
來點新創意，讓生活有點改變。
整體運：★★★☆☆
一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
愛神降臨，情緒高昂。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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