5月20日星座運勢 處女異性緣佳 金牛財運火紅
牡羊座
今天你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
別把自己的想法強加於人！
整體運：★★★★☆
對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
雙子座
充分發揮你的主觀意志與行動力。
整體運：★★★☆☆
異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
舉棋不定會讓你錯失良機。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場波動極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
懶惰會使人退步，若要更好的表現，還需振作。
整體運：★★☆☆☆
今天心態不好，容易與另一半發生誤會，冷靜一下，不要把矛盾愈鬧愈大。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，容易誤判形勢。工作上有點得過且過，雖然勉強能夠應付交差，不過大家期待你能有更佳的表現。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
激情滿滿，愛情到來。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
今天心情愉快，做事也很順利。
整體運：★★★★☆
與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
貴人運很強。
整體運：★★★☆☆
與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰迴路轉的可能。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
射手座
多關心你身邊的人。
整體運：★★☆☆☆
戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，容易因此錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
注意自己的言行。
整體運：★☆☆☆☆
今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，適合單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
不驕不躁，心態平和最重要。
整體運：★★★☆☆
感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來說，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
保持平和的心態，可提升運氣。
整體運：★★★★☆
學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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