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5月18日星座運勢 天秤異性緣佳 雙魚好運旺旺

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牡羊座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

調整積極性保持良好狀態。

整體運：★★★☆☆

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

整體運：★★☆☆☆

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

運勢很好，在競爭中表現傑出。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★★

今天異性緣不錯，外出逛街的時候很容易遇到心儀的對象，這時你的勇氣很重要。工作上你的成績會得到上司的肯定，你的努力與付出會得到相對的回報。財運方面，對於一些高科技的投資靈感不錯，資金充裕可以小額投入。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

事情進展不順，有延遲的傾向。

整體運：★☆☆☆☆

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

再忙也要關注愛情。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

給自己今後的發展認真做個規畫。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

雙魚座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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