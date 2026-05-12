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5月12日星座運勢 獅子三思後行 摩羯財運旺盛

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今天各星座運勢如何？獅子座多思考，以免做出錯誤判斷…

牡羊座

持續勤奮努力，方能獲得佳績。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧。找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

適時的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚。工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火。經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

埋怨他人前，請先正視自己。

整體運：★★★☆☆

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午2點至6點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助自己的事業蒸蒸日上。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

多思考，以免做出錯誤判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

整體運：★★★☆☆

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花。戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決。理財靈感很強，做個簡單的財務規畫，必將產生很好的效果。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作。有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

水瓶座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫。偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用。工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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