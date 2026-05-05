5月5日星座運勢 金牛運勢旺盛 天蠍別太謙虛
牡羊座
保持好心情，會有好運降臨。
整體運：★★★★☆
愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，可望從中找到樂趣。有晨跑習慣的單身者，有機會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中而生。工作中的你顯得太專注，而忽視了同事之間必要的問候。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。
整體運：★★★★★
今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
一大早就要開始有條理的安排工作。
整體運：★★☆☆☆
愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
今天會顯得固執己見哦！
整體運：★★★☆☆
與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。
整體運：★★★★☆
今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
放棄便也是開始。
整體運：★★☆☆☆
看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
不斷努力就會有好的成就。
整體運：★★★☆☆
在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
過分謙虛已不是優點。
整體運：★★☆☆☆
今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
管理好情緒，留意身心健康。
整體運：★☆☆☆☆
今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
切忌將工作與生活畫上等號。
整體運：★★★☆☆
桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
放鬆心情，機會無處不在。
整體運：★★★★☆
身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
想像力豐富，增強行動力。
整體運：★★★☆☆
對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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