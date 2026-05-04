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5月4日星座運勢 獅子言多必失 處女走桃花運

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牡羊座

借力使力會更輕鬆。

整體運：★★☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

想法頗多，創意無限。

整體運：★★★☆☆

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計畫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

心情不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

做好份內事，少參與他人的討論。

整體運：★★☆☆☆

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

幫助別人也是壯大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報導反而有收穫；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假比較好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

遠離是非，避免說人長、道人短。

整體運：★★★★★

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

相信明天，把握今天，懷抱希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

情緒波動較大，小心過激行為。

整體運：★★☆☆☆

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

平靜的一天，享受安靜的感覺。

整體運：★★★☆☆

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

整體運氣依然很好。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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