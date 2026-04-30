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4月30日星座運勢 牡羊異性緣佳 射手小心破財

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牡羊座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。

整體運：★★★☆☆

今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩定發展，全在計畫之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，凸顯認真、細緻的一面，適合做帳目整理和開支計畫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

凡事都得用心。

整體運：★★★★☆

今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

運勢普通，注意自己的言行。

整體運：★★★☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客、吃飯反而有助於增運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

全心全意的做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄能解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計畫停滯，你有點迷惘慌亂，再堅持下去便會有截然不同的結果；和他很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情；會有破財的危險，凡事多留意才能規避這些風險。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

一切隨緣，莫強求。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

愛情度過冰河期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始解凍，已冷卻的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走一走，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，恐將影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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