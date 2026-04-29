4月29日星座運勢 天秤充滿衝勁 摩羯諸事順心
牡羊座
能力突顯的一天。
整體運：★★★★☆
文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣分來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
面面俱到不如擇重突破。
整體運：★★☆☆☆
單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。
整體運：★★★☆☆
財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
理解是雙向的。
整體運：★★★★☆
把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
不要輕易接受他人的好意。
整體運：★★★☆☆
今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
浪漫只屬於有準備的人。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
很有衝勁，積極進取。
整體運：★★★★☆
今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天蠍座
感情較脆弱，容易受到傷害。
整體運：★★★☆☆
今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
普通的一天，財運稍微低迷。
整體運：★★★☆☆
愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計畫，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
心情舒暢，諸事順心遂意。
整體運：★★★★★
愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
剪不斷理還亂。
整體運：★☆☆☆☆
與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。
整體運：★★☆☆☆
今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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