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4月28日星座運勢 摩羯愛情運佳 巨蟹工作順利

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牡羊座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣分來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說分手，這樣即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

只有管理好情緒，才能把握住機會。

整體運：★★☆☆☆

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計畫者可多了解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

注意化解壓力，切勿自我壓抑。

整體運：★☆☆☆☆

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

穩定情緒，理清頭緒。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計畫；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

愛情並非一昧的妥協和退讓。

整體運：★★★☆☆

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的出行更有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

愛笑者有好人緣。

整體運：★★★★☆

訂單愈接愈多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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