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4月26日星座運勢 金牛易遇良緣 水瓶交新朋友

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今天各星座運勢如何？一起來看看吧。

牡羊座

藉助第三方的力量，愛情會更順利。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

春風得意，易遇良緣。

整體運：★★★☆☆

單身者應主動拓展交際圈，不拒絕親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規畫下一步計畫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

對數字較敏感，有機會獲利。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

脾氣易暴躁。

整體運：★★★★☆

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

整體運：★★★☆☆

親和力凸顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得愈多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

人際關係不太明朗。

整體運：★★★☆☆

今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火，不會有好結果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

誤會渙然冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流；剛剛走進婚姻的人容易壓抑情緒，飽受生活壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

開開心心過好這一天。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付錢又落下小氣鬼名號的局面。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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